Porque la profundidad de mercado no me muestra ningún parámetro observable?
Me parece extraño que no pueda revisar el volumen, será por el tipo de cuenta?, o hay algo mas que no he comprendido aun?
El forex es descentralizado, asi que es posible que sea que ti broker no lo muestre, no proporcione esa profundidad de mercado
Haz una demo con metaquotes y veras que por ejemplo, alli si se ve:
En caso de que no, postea de nuevo,
Por cierto, estoy hablando de la MT5, La MT4 no muestra una profundidad de mercado en ningun broker.
Saludos!!!
