Porque la profundidad de mercado no me muestra ningún parámetro observable?

Me parece extraño que no pueda revisar el volumen, será por el tipo de cuenta?, o hay algo mas que no he comprendido aun? 

 
11289406:

El forex es descentralizado, asi que es posible que sea que ti broker no lo muestre, no proporcione esa profundidad de mercado

Haz una demo con  metaquotes y veras que por ejemplo, alli si se ve:


En caso de que no, postea de nuevo,

Por cierto, estoy hablando de la MT5, La MT4 no muestra una profundidad de mercado en ningun broker.

 Saludos!!!

 
Miguel Antonio Rojas Martinez:

Picasso estaría orgulloso de ti...jeje


 
Gracias por las respuestas :) definitivamente era lo que escribió Miguel Antonio Rojas Martinez.
Miguel Antonio Rojas Martinez
Miguel Antonio Rojas Martinez
Miguel Angel Vico Alba:

Gracias
 
Miguel Angel Vico Alba:

Jajajaja
Miguel, me has sacado una carcajada.
Asi es, un talento que solo un ojo experimentado puede evidenciar, JAJAJAJAAJAJ

