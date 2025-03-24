Discusión sobre el artículo "Gradient boosting (CatBoost) en las tareas de construcción de sistemas comerciales. Un enfoque ingenuo" - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí puedes ver el código para el modelo. Tome nota de MA_Period, Look_Back, etc. Luego mira la curva de beneficios del probador de código python. A continuación, busque en las entradas MT5, ajustes y resultados probador de estrategia.
Parece que no puedo reproducir los resultados del probador de python. El probador MT5 no está reproduciendo los resultados para el mismo período en probador de python.
Por lo demás, he portado el modelo como se explica.
Puse cat_model.mqh y cat_trader.mql5(compilado a .ex5).
Pero los resultados son diferentes.
Hola, puede haber una diferencia entre como se parseaba el modelo cuando se escribió el artículo y como ocurre ahora. CatBoost podría haber cambiado la lógica del código del modelo final en las nuevas versiones, así que tendrás que averiguarlo.
Me parece que hay una alta probabilidad de que esto pueda ser un problema.
He hecho algunos cambios:
He cambiado el código para guardar el mqh de acuerdo con el tiempo gráfico de los datos.
He cambiado el mqh para que sea diferente para cada timeframe, de forma que sea posible tener todos los timeframes entrenados y listos para usar en el EA.
Cambié el EA para utilizar todos los archivos entrenados para analizar y generar señales.
Se adjuntan todos los archivos para su revisión, si es posible.
Si pudiera mejorar el código se lo agradecería.
La estrategia y también el modelo de entrenamiento necesitan una mejora extrema, si es posible agradezco la ayuda.
He hecho algunos cambios:
He cambiado el código para guardar el mqh según el tiempo gráfico de los datos.
cambié el mqh para que sea diferente para cada tiempo gráfico, de modo que todos los tiempos gráficos puedan ser entrenados y listos para usar en el EA.
Cambié el EA para utilizar todos los archivos entrenados para analizar y generar señales.
He adjuntado todos los archivos para que los analices si es posible.
si podeis mejorar el codigo os lo agradeceria.
la estrategia y tambien el entrenamiento del modelo necesita una mejora extrema, si es posible ayuda gracias.