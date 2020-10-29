historial de cuentas
Muy buenas, estoy intentando sacar a mi escritorio el historial de cuentas de este mes de octubre para analizar los resultados. Hasta ahora lo que hago es meterme en el historial de octubre y guardar como..lo mando a mi escritorio y cuando lo abro me sale un churro de números ininteligibles para mi. Alguien me puede echar una mano con esto? Gracias de antemano
Historial de octubre...
Rosa Maria Tena Aguirrezabal:Gracias por tu respuesta, al final era más sencillo de lo que creía, tan solo debía pinchar con el botón derecho en el historial y guardar como informe. Te sale hasta la gráfica de tu desempeño de ese mes
Hola y tu pc o movil o con lo que sea que lo intentas abrir , puede leer terminaciones . htm.
Podrias pasarlo a PDF , por ejemplo ,
Saludos
Miguel Angel Vico Alba:jaja más o menos así lo leía
Historial de octubre...
