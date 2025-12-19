Ayuda por favor. Necesito ver el saldo de mi cuenta y los resultados de los trades?

Nuevo comentario
 

Hola, buenas. Alguien me podría decir cómo ver una ventana resumen de operaciones? Lo puedo ver en el móvil pero no en la aplicación de escritorio. 

Solo consigo abrir una ventana para poner el trade pero no consigo ver las pérdidas o ganancias del trade cuando lo cierro. Para resumir, necesito poder ver el saldo de mi cuenta y los resultados de cada operación. 

Muchas gracias

 
rusfiko:

Hola, buenas. Alguien me podría decir cómo ver una ventana resumen de operaciones? Lo puedo ver en el móvil pero no en la aplicación de escritorio. 

Solo consigo abrir una ventana para poner el trade pero no consigo ver las pérdidas o ganancias del trade cuando lo cierro. Para resumir, necesito poder ver el saldo de mi cuenta y los resultados de cada operación. 

Muchas gracias

Hola, buenas.

En MetaTrader 5 de escritorio debes tener activada la Caja de herramientas.

Puedes abrirla desde el menú Ver → Caja de herramientas o usando el atajo Ctrl + T.

Dentro de la Caja de herramientas, entra en la pestaña Historial, donde podrás ver:

  • El saldo de tu cuenta

  • Las ganancias o pérdidas de cada operación cerrada

  • El resultado total por periodo

Desde ahí también puedes cambiar el rango de fechas haciendo clic derecho y seleccionando “Periodo personalizado”.

En el móvil se muestra de forma más directa, pero en escritorio esta información siempre está en el Historial de la Caja de herramientas.

¡Saludos!

Nuevo comentario