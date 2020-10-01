no puedo cerrar posiciones
Uso Metatradrer5. Tengo una cuenta demo en MetaQuotes-Demo desde hace uno tres meses y me estaba funcionando bien. El problema. Puedo abrir operaciones a mercado, pero no puedo cerrar operaciones a mercado de ninguna manera, solamente puedo cerrarlas con ordenes pendientes. Cuando intento cerrar una operación en el diario me sale esto " failed instant buy 1 EURUSD1.17418, close #727370379 sell 1 EURUSD 1.17344 (deviation: 100) [No prices]". Luego se me quedó el programa colgado, no se movían los graficos, no cambiaban los precios en observación de mercado, únicamente funcionaba profundidad de mercado. He desinstalado y vuelto ha instalar metatrader, todo lo demas a vuelto a funcionar pero sigo sin poder cerrar operaciones a mercado.
Hay que tener en cuenta que MT5 en su versión neutra automáticamente siempre se actualiza a su versión beta...y como tal no está exenta de errores. Es más fiable abrir una demo en un broker y trabajar con una versión final.
La versión neutra como yo la denomino no es más que para hacerse con la plataforma y ver en primicia las novedades. Para pretender como digo trabajar con ella durante un tiempo es mejor la de un broker, ya que esta simula mejor las condiciones reales de mercado, comisiones, swaps, spread, etc.
