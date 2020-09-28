mal funcionamiento del strategy tester de MT$
Hi, I have a question, because I can no longer use the mt4 strategy tester on any of the platforms that I use, everything works fine on them but when I want to use the tester it doesn't work well, why does this happen to me?
Hola porque no esta funcionando bien el strategy tester de las plataformas mt4 que tengo? no me permite hacer el testeo, no baja la información y si hay recepción de internet, agradezco de antemano
Quizá sea posible que lo intentes descargando los datos antes en el centro de historiales, no sé si has probado con eso
Por si no sabes cómo funciona, tienes que hacer doble click en el símbolo y temporalidad que quieres descargar (ahí encima del simbolito), y más tarde darle al botón de descarga
