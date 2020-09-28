mover sl con cursor

Hola, estoy intentando configurar la plataforma y no consigo poder poner el sl y tp con el ratón. Creo que algo he desconfigurado ya que al principio sí lo podía hacer. Soy nuevo con esta plataforma...alguien me podría indicar? Muchas graciasde antemano

 

9-3377000030509

 
uvas:

Compruebe esto "Use 'Alt' key to drag trade levels

 
Enrique Enguix Vino:

Era eso. Muchísimas gracias!!
