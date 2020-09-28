mover sl con cursor
9-3377000030509
uvas:
Hola, estoy intentando configurar la plataforma y no consigo poder poner el sl y tp con el ratón. Creo que algo he desconfigurado ya que al principio sí lo podía hacer. Soy nuevo con esta plataforma...alguien me podría indicar? Muchas graciasde antemano
Compruebe esto "Use 'Alt' key to drag trade levels
Enrique Enguix Vino:
