Brindo todo mi conocimiento a quien lo necesite!! - página 2

Carlos Daniel Vazquez Rosas:

Lo peor es que después de perder un -62% tuvo que meter otros 100K en la cuenta para continuar.

Así va el mundo...Aquí el más tonto hace relojes suizos.

Sé que puede parecer un poco cruel esto de entrar a criticar la señal de alguien, pero cuando creas en hilo ofreciendo tus servicios y un perfil de profesional en la materia es a lo que te expones y hay que ser consecuente.

12
