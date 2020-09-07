Brindo todo mi conocimiento a quien lo necesite!!

Entiendo lo bueno que es copiar señales y que puede darnos ganancias en los mercados financieros. Pero soy un firme creyente de que para poder copiar señales debemos estar preparados. Así que si puedo ser útil con mi conocimiento acá estoy para apoyarlos.

 
hola amigo q tal como te va.....me regals inf gracias
 
Jose Villarreal:
hola amigo q tal como te va.....me regals inf gracias
 
Jose Ignacio Balas Marquez:

Hola apoyas con el desarrollo de mql? o a trabajar sobre señales? muchas gracias
 
Jose Ignacio Balas Marquez:

Eres desarrollador?
 
Vamos a ver, Señores...es un gerente de cuentas (ver su perfil)...ayudar es la excusa, la realidad es gestionar vuestras cuentas y sacaros el dinero vendiendo sus servicios...lo de siempre!!

Está usando el foro y su ayuda en busca de algo...altruismo poco o nada.

Tengan cuidado.

Para los que no me conocen soy ex moderador del foro y sé de lo que hablo, desgraciadamente. He atendido casos de estafa a manos llenas...

 
Miguel Angel Vico Alba:
Gracias Miguel Ángel. Ya, ya sé de lo que hablas. Un saludo
 
gracias por tu gran amabilidad
 

Profesional, muy profesional...

 
Miguel Angel Vico Alba:

Gracias Miguel Ángel por abrirnos los ojos. El mercado está lleno de “pirañas”. Un Saludo 
 
Miguel Angel Vico Alba:

Pero ya ha mejorado.


Ya solo lleva -45% de decremento  jaja.

