Metatrader 5 no respeta SL (Stop Lost)
Deberíais mirar en Journal, en caso de que la operación se haya abierto y tratado de cerrar manualmente.
O en Experts, en caso de que sea un error de un bot.
Con ello igual obtenemos alguna información.
Así a ojo, veo que el cuadro de Stop "LOST", ya se ha iluminado, por lo que está muy próximo a ese valor.
Por cierto, tenéis claros los conceptos de Ask y Bid, verdad?
Hola José Alfredo,
He trabajado con los índices sintéticos y eso es totalmente normal. Lo que pasa es que en este tipo de instrumentos financieros, cuando ocurre el spike (movimiento en el precio relativamente grande en un período de tiempo extremadamente corto), no hay un precio "continuo" para cerrar la operación. Por ejemplo, si el precio baja de 120 a 100 y yo tengo el SL en 110, el broker no va a ejecutar la orden en 110 debido al spike (no existen los precio 119, 118,117,...,102, 101). Es más o menos parecido a los gaps pero dentro del mismo minuto.
Saludos...
Bro llevo tiempo operando sinteticos y creeme no debes operar en contra de los spikes, ya que estos no respetan stoploss.
Buenas noches,
Estimados amigos ustedes saben como resolver cuando se opera en metatrader 5 <Eliminado por el moderador - No se permite publicidad de brokers directa o indirectamente> y se coloca Stop Lost para asegurar la ganancia y llega a cambiar de sentido la operación. No respeta el Stop LOST y se va de largo.
Estoy operando en M1 de periodicidad.
Saludos,
