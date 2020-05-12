Habilitar Trading Automatico para cuenta demo en vivo

Buenas,

creé un EA que parece funcionar bien en datos históricos y quería probarlo con la señal en vivo de la cuenta demo de MetaQuotes, pero al cargarlo el diario no para de decir "Trading Disabled". ¿Cómo lo activo con mi balance virtual?


Gracias por adelantado y saludos cordiales!


symphox:

Pruebe esto...

 
Miguel Angel Vico Alba:

