Habilitar Trading Automatico para cuenta demo en vivo
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buenas,
creé un EA que parece funcionar bien en datos históricos y quería probarlo con la señal en vivo de la cuenta demo de MetaQuotes, pero al cargarlo el diario no para de decir "Trading Disabled". ¿Cómo lo activo con mi balance virtual?
Gracias por adelantado y saludos cordiales!
S-