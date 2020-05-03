No me funciona *= ni /= en MQL4
Gracias por su ayuda, pero no funciona.
int A = 5; double C = 0; case 7: C = A; A*A; Comment("El resultado de multiplicar ",C," por si mismo es igual a ",A);break;
RESULTADO
El resultado de multiplicar 5 por si mismo es 5.
Esto es falso , el resultado de multiplicar 5 * 5 = 25
Veamos...
Si primero declara que C=A, luego no puede pretender que A se multiplique por A y este sea C por arte de magia.
En todo caso seria;
C=A*A;
ok, ya está arreglado.
Declaro
int A = 5
double D = 0;
case 7: D = A*A; Comment("El resultado de multiplicar ",A," por si mismo es igual a ",D);break;
y el resultado que me da es correcto, 25
El ejemplo lo saqué de un vídeo, y se veía que con "*=" funcionaba la multiplicación... supongo que sería un poco antiguo el vídeo.
Muchísimas gracias por su ayuda.
No hay de que. Me alegro de que lo haya solucionado.
case 7: D = A*A; Comment("El resultado de multiplicar ",A," por si mismo es igual a ",D);break;Aprendí una cosa más. Muchas gracias.
Si lo que querias es usar *= y /= no ibas mal encaminado, el caso esque habias declarado la variable 'A' como constante.
Los operadores *= y /= modifican la variable a la que asignan valor.
Para que no te de ese error que te daba deberias hacerlo así.
int A = 5; int C = A; A *= A; Comment("El resultado de multiplicar ",C," por si mismo es igual a ",A); float B = 5; float D = B; B /= B; Comment("El resultado de dividir ",D," por si mismo es igual a ",B);
Animo.
Si, al final es lo he hecho.
Declarar otra variable y darle el valor de A
Muchas gracias.
Bueno días. Estoy empezando a aprender la programación en MQL4 y me encuentro con que en una operación aritmética no me funciona la multiplicación ni la división.
Estoy intentando multiplicar o dividir un número por si mismo.
case 7: C = A; A*=A; Comment("El resultado de multiplicar ",C," por si mismo es igual a ",A);break;
case 8: C = A; A/=A; Comment("El resultado de dividir ",C," entre si mismo es igual a ",A);break;
El mensaje de error que me dá es:
'A' - constant cannot be modified
No estoy intentando modificar la variable A.
He mirado en AYUDA del Metaeditor y la formula está bien escrita.
Hasta ahora no he encontrado dónde está el problema.
Si alguien con más experiencia puede decirme dónde está el error.
Muchas gracias.