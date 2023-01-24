Cambiar/Migrar el EA y VPS de broker (no utilizar los dos a la vez)
Hola, buenas noches:
tengo una cuenta abierta con un broker, en MT5, y tengo un EA instalado en esa cuenta con su VPS alquilado de MT5. Si quiero migrar tanto el VPS como el EA de broker ¿cómo se hace? ¿Es posible lo que digo o tengo que cerrar todo y abrirlo de nuevo en el cliente MT5 del otro broker? ¿Para todo este trámite tengo que gastar una activación del EA?
Gracias
https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration
Lee con atención. Todo lo que preguntas esta ahí contestado, incluido las activaciones.
- www.metatrader5.com
Hola Miguel, gracias por la información. Lo que estoy buscando es migrar todo lo que contiene mi VPS actual a otro broker. O lo que es lo mismo, cambiar de broker manteniendo el VPS y el EA que ahora tengo en la configuración que tengo y sin la necesidad de utilizar una segunda activación del EA. Por lo que entiendo en el enlace que me envías es el proceso para migrar la operativa a un VPS y así automatizarlo. Eso ya lo tengo. Lo que ahora quiero es simplemente cambiar de broker manteniendo la misma suscripción al VPS y el mismo EA.
Gracias
Lee con atención. Todo lo que preguntas esta ahí contestado, incluido las activaciones.
¿De verdad tengo que buscarle el párrafo donde se habla sobre las activaciones? Última vez que atiendo este tipo de dudas por desidia.
Los productos comprados en el Mercado que hayan sido iniciados en el gráfico, son igualmente transferidos durante la migración. Además, seguirán funcionando a pleno rendimiento, pero no se gastará licencia de activación alguna. La concesión de licencia de manera automática de los productos comprados sin gasto de activaciones disponibles se ha hecho especialmente solo para la plataforma virtual.
Lee con atención. Todo lo que preguntas esta ahí contestado, incluido las activaciones.
¿De verdad tengo que buscarle el párrafo donde se habla sobre las activaciones? Última vez que atiendo este tipo de dudas por desidia.
Los productos comprados en el Mercado que hayan sido iniciados en el gráfico, son igualmente transferidos durante la migración. Además, seguirán funcionando a pleno rendimiento, pero no se gastará licencia de activación alguna. La concesión de licencia de manera automática de los productos comprados sin gasto de activaciones disponibles se ha hecho especialmente solo para la plataforma virtual.
- 2018.12.14
- www.mql5.com
Vale, no es eso como tal pero me ha servido de ayuda. Para que sirva de ayuda para más gente en el futuro, voy a colgar aquí una imagen de dónde encontrar ese sitio pero para usuarios de MT5 (en el enlace que mandas lo explican para MT4 y está todo cambiado de lugar).
Se hace desde la sección de "My Subscriptions" del VPS de la web mql5 (aquí). Como podéis ver en la foto, hay una pestaña para cambiarlo de servidor/broker y otra pestaña para cambiarlo de cuenta (trasladar) dentro del mismo servidor. Por lo que he leído, se puede cambiar 1 vez a la semana.
Ahora mi duda es la siguiente: haciendo ese trámite y habiendo migrado al VPS previamente todo (señales, EA, ajustes...) ¿me aparecerá todo tal cual lo tengo en el broker actual, con todas las operaciones abiertas, EAs y todo? ¿Alguien lo hizo alguna vez?
Gracias.
- www.mql5.com
Al final no se va a poder. He probado a hacerlo y donde pone migrar servidor, se refiere al servidor virtual, cambiarlo de localización para mejorar el ping de respuesta. Si pinchamos en trasladar (imagen) se ve como sí que se puede cambiar el VPS de broker pero detalla que será necesario realizar la migración de nuevo, por lo que entiendo que se perderá la configuración que ya teníamos del anterior broker, con su EA y demás. Se referirá a hacer la migración del nuevo broker con los parámetros que queramos.
Tengo la sensación de que no se va a poder.
Al final no se va a poder. He probado a hacerlo y donde pone migrar servidor, se refiere al servidor virtual, cambiarlo de localización para mejorar el ping de respuesta. Si pinchamos en trasladar (imagen) se ve como sí que se puede cambiar el VPS de broker pero detalla que será necesario realizar la migración de nuevo, por lo que entiendo que se perderá la configuración que ya teníamos del anterior broker, con su EA y demás. Se referirá a hacer la migración del nuevo broker con los parámetros que queramos.
Tengo la sensación de que no se va a poder.
como te fue con este proceso? me gustaria saber x si en algun momento necesito migrar todo a algun VPS + potente, gracias
como te fue con este proceso? me gustaria saber x si en algun momento necesito migrar todo a algun VPS + potente, gracias
Te tocará perder una activación del EA, no hay más posibilidades. Instalarlo todo en el nuevo VPS y perder lo anterior.
Te tocará perder una activación del EA, no hay más posibilidades. Instalarlo todo en el nuevo VPS y perder lo anterior.
Gracias x tu amable respuesta. El problema q tengo es que no puedo volver a comprar el EA porque le prohibieron al proveedor vender los productos; no se si es una medida temporal o definitiva. Estoy esperando si los EA vuelven a estar disponibles para comprar y poder migrar todo, o por el contrario hacerme a al idea de quedarme tal como estoy mientras encuentro otro EA confiable.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola, buenas noches:
tengo una cuenta abierta con un broker, en MT5, y tengo un EA instalado en esa cuenta con su VPS alquilado de MT5. Si quiero migrar tanto el VPS como el EA de broker ¿cómo se hace? ¿Es posible lo que digo o tengo que cerrar todo y abrirlo de nuevo en el cliente MT5 del otro broker? ¿Para todo este trámite tengo que gastar una activación del EA?
Gracias