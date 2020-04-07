#UKOILK dejo de moverse desde el 27 de marzo. Ayuda.

No se que ha pasado pero el UKOILK dejo de tranzar desde el 27 de marzo y tenia unas operaciones abiertas. Alguien me puede ayudar por favor.
 
Póngase en contacto con su broker.

Si el instrumento que menciona es un futuro, estos caducan.

MQL5.com (MetaQuotes) no es un broker ni facilita cuentas reales. Somos quienes confeccionamos la plataforma, nada más.


 
