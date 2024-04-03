Dudas Probador de Estrategias
nanuxmpc:
¿Como se consigue probar un EA sin que te cierre las operaciones abiertas que quedan al final del período?
¿Que diferencia hay entre "Cada tick a base de ticks reales" y "Todos los ticks"?
1.- Entra dentro de la naturaleza de la prueba. Siempre te quedara una última orden abierta, salvo que de la casualidad que por filtro horario o porque simplemente no haya señal, te de que un "final feliz".
2.- Está en la documentación.
- Todos los ticks: es el modo de modelación más preciso, pero también el más lento. En él se modelan todos los ticks.
- Cada tick basado en ticks reales: es el modo más próximo a las condiciones reales. Se usan los ticks reales de un instrumento, acumulados por el bróker. La modelazión no se realiza. Los datos de los ticks tienen un gran tamaño, al iniciar la simulación por primera vez, su descarga desde el servidor del bróker puede tardar una cantidad de tiempo significativa.
Incluso por si quieres profundizar más en el tema: https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/algotrading/tick_generation
Hola a todos. Soy nuevo en lo que se refiere a la automatizacion y bot de traiding. Quise automatizar una estrategia sencilla con RSI al momento de compilar no me sale ningun error pero cuando hago el Backtesting no toma ninguna entrada, alguien podria ayudarme?
Tengo un par de dudas sobre el Probador de Estrategias del MT5.
Tal vez es que esté haciendo algo mal en la optimización...
Gracias. Saludos.