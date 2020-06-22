Alquiler de VPS
Quería decir MQL4 build 1260
Tiene razón. En MT4 no aparece el botón para gastar el saldo MQL5, ni tan siquiera la pestaña VPS abajo en el Terminal como sí pasa en MT5. Lo pondré en conocimiento.
Mientras tanto realice el alquiler a través del siguiente enlace: https://www.mql5.com/es/vps
Perdone las molestias y gracias por reportar el error.
¡Saludos! ;)
Hola
Tengo un VPS de maql5 y he detectado que no funciona, no migra...he intendado hacer una cambio de VPS en la web MQL5, lo ha hecho, pero no ha cambiado y sigue el mismo que no funciona ni migra..Alguien me puede ayudar...muchas gracias
Me podrían decir de que manera se contacta con el servicio técnico o soporte al cliente de mql5?
Muchas gracias nuevamente
Te respondí al PM que me enviaste.
Saludos!
Estoy intentando alquilar uno de sus VPS para Forex. Aunque tengo suficiente saldo en mi cuenta de de mql5 me pide un medio de pago.
¿No puedo utilizar el saldo de mi cuenta, que supuestamente es para esto y para suscribirse a señales?