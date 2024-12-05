como activar un EA comprado
Hola he comprado un EA y no se como activarlo.(es mi primera compra y soy nuevo en esto)realice el pago y he recibido los datos de activación en mi correo, pero no se como la consigo en mi MT4 y como la activo.he vuelto a la pagina del producto y donde aparecía comprar ahora aparece insertar en mi terminal pero al pinchar en el enlace no pasa nada .
Alguien me puede ayudar ???
un saludo y gracias
https://www.mql5.com/es/articles/498
Ahi explican como registrarte en MT y vincular tu cuenta en MQL5.com. Una vez vinculado y con MT abierto le das a insertar en el terminal y listo.
En su defecto puedes buscarlo manualmente en la pestaña "Mercado" o arriba en el buscador, pero siempre registrado en MT con tu cuenta de MQL5.com.
- 2014.01.07
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Buenas tardes,
He comprado este robot *** professional expert, lo tengo en mi cuenta pero no se descargarlo a MT4, parece que no esta activado, lo compre desde mql5, no desde la MT4, no se que hacer, tampoco he recibido correos electronico, mi correo es
Gracias.
Buenas tardes,
He comprado este robot *** professional expert, lo tengo en mi cuenta pero no se descargarlo a MT4, parece que no esta activado, lo compre desde mql5, no desde la MT4, no se que hacer, tampoco he recibido correos electronico, mi correo es
Gracias.
¿Cómo comprar un robot comercial en MetaTrader Market y luego proceder a su instalación?
MetaQuotes, 2014.01.07 08:14Cada producto en el Mercado MetaTrader se puede comprar a través de las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y directamente en la página MQL5.com. Seleccione el producto que mejor se adapte a su forma de trabajar, pague de la forma que le resulte más cómoda, y no se olvide de activarlo.
¿Leyó el artículo que le facilite anteriormente?
Haga clic en el siguiente enlace: https://www.mql5.com/es/articles/498#use
El vendedor me mandó un correo para verificar y autorizar el producto, pero al no tener espacio en mi Gmail nunca me llegó, necesito que me lo vuelva a mandar.gracias
El vendedor no necesita mandar nada. Todo es un proceso automático en el que el vendedor no interviene.
Ese es el problema: el usuario no lee, solo escribe... Tristemente, así le va.
Además, estamos (plural, me incluyo) dando por hecho que lo compró aquí, pero todo eso del correo me hace pensar que lo adquirió en otro lugar. 🤔
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola he comprado un EA y no se como activarlo.(es mi primera compra y soy nuevo en esto)realice el pago y he recibido los datos de activación en mi correo, pero no se como la consigo en mi MT4 y como la activo.he vuelto a la pagina del producto y donde aparecía comprar ahora aparece insertar en mi terminal pero al pinchar en el enlace no pasa nada .
Alguien me puede ayudar ???
un saludo y gracias