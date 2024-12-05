como activar un EA comprado

Hola he comprado un EA y no se como activarlo.(es mi primera compra y soy nuevo en esto)realice el pago y he recibido los datos de activación en mi correo, pero no se como la consigo en mi MT4 y como la activo.he vuelto a la pagina del producto y donde aparecía comprar ahora aparece insertar en mi terminal pero al pinchar en el enlace no pasa nada .

Alguien me puede ayudar ???

https://www.mql5.com/es/articles/498

Ahi explican como registrarte en MT y vincular tu cuenta en MQL5.com. Una vez vinculado y con MT abierto le das a insertar en el terminal y listo.

En su defecto puedes buscarlo manualmente en la pestaña "Mercado" o arriba en el buscador, pero siempre registrado en MT con tu cuenta de MQL5.com.


Buenas tardes,

He comprado este robot  *** professional expert, lo tengo en mi cuenta pero no se descargarlo a MT4, parece que no esta activado, lo compre desde mql5, no desde la MT4, no se que hacer, tampoco he recibido correos electronico, mi correo es 

¿Leyó el artículo que le facilite anteriormente?

El vendedor me mandó un correo para verificar y autorizar el producto, pero al no tener espacio en mi Gmail nunca me llegó, necesito que me lo vuelva a mandar.gracias
 
El vendedor no necesita mandar nada. Todo es un proceso automático en el que el vendedor no interviene. 

Ese es el problema: el usuario no lee, solo escribe... Tristemente, así le va.

