abrir operaciones de compra y venta con el teclado rápidamente (shortcuts)

Me gustaría poder abrir una operación de compra y venta rápidamente con el teclado. No se si alguien me pueda ayudar con un script o un EA ?
 
Lo mas correcto es hacer un script, (por default solo tendra un lotaje, a no ser que le coloques el input, pero ya no seria tan "Super rapido" como das a entender que quieres).
seria uno para compra y otro para venta, y luego asociarle un atajo con teclado

Click derecho sobre el scrip--> configurar teclas rapidas



o simplemente  operar con el one click trading que viene por default


