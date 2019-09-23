Desarrollando mi propio AE según mi forma de ver el mercado
Amigo, de verdad que deseo que tenga unos buenos resultados, pero debes tener mucho cuidado con lo que ves, pues estas usando data
muy muy muy deficiente,
Debes obtener una calidad como minimo de un 90% (en el peor de los casos) para considerar algo medianamente viable, Haz los backtest con mejor
calidad de data y veras como el resultado cambia
descargando el historial desde la MT4 al propio broker, la calidad te llega como maximo a ese 90% de calidad, si quieres algo superior, existen otras opciones externas.
debes descargar aqui el historial, y hacerlo para cada uno de los timeframes (en el punto 3, todos los timeframes donde estan las flechas)
la situacion, es que para un test de casi 10 meses con historial de 1 min, (como en tu caso), es mucha info y por eso no la puedas descargar del
broker,
Queda como opcion un programa externo. Yo se que tickdatasuite regala 15 dias o un mes (no recuerdo), para hacer pruebas,
o existen otras soluciones tambien de pago,
Cuestion de buscar en google
Pero la calidad de tu test esta ligada a ese valor, (incluso cuando veas robots en el "Market" de MQL5.com, fijate como la mayoria muestran resultados muy muy buenos, pero con calidad de data muy pobre. Ellos saben que conviene asi)
Tengo una duda, cuando me quiero suscribir para recibir señales de alguien el costo es Ejemplo: 30 dollares por cada señal o para recibir señales por un periodo determinado de tiempo.
Si alguien me puede responder se lo agradedzco.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Aquí adjunto un pdf, con la prueba de mi AE, si bien aún le falta mucho por recorrer los comienzos son muy prometedores y claro muy emocionante, nunca esperé tales resultados ya que exceden por lejos las expectativas iniciales...
https://drive.google.com/file/d/1zSIZNvqev6lOvpePh-T10VMwdHJK57PR/view?usp=sharing