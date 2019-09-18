señales mql5
esta foto es de la cuenta de el usuario
y esta otra es de la cuenta que copian
como ven hay un error en el copiado de las señales
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Muy buenos dias a todos y muchas gracias por ayudarmen con este problema
resulta que mis ususarios me estan copiando de mi señal de mql hasta hay todo bien
copia bien las operaciones pero cuando yo abro operaciones de 0.02,0.03,0.04 a ellos solo les abre 0.01
es ese el problema no entiendo que tienen que hacer en la configuracion para que se copien las operaciones con el mismo lote que la cuenta principal
cuando las operacionbes en la cuenta madre cierran en ganancias en la de los usuarios cierran en perdidas a causa de el lotaje
espero me puedan ayudar con este tema
muchas gracias de nuevo
que tengan todos exelente dia