señales mql5

Muy buenos dias a todos y muchas gracias por ayudarmen con este problema 

resulta que mis ususarios me estan copiando de mi señal de mql hasta hay todo bien 

copia bien las operaciones pero cuando yo abro operaciones de 0.02,0.03,0.04 a ellos solo les abre 0.01 

es ese el problema no entiendo que tienen que hacer en la configuracion para que se copien las operaciones con el mismo lote que la cuenta principal 

cuando las operacionbes en la cuenta madre cierran en ganancias en la de los usuarios cierran en perdidas a causa de el lotaje 

espero me puedan ayudar con este tema 

muchas gracias de nuevo 

que tengan todos exelente dia 

 

esta foto es de la cuenta de el usuario foto usuario



y esta otra es de la cuenta que copian foto cuenta principal


como ven hay un error en el copiado de las señales

