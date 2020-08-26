No puedo depositar fondos
Esto ha dicho MetaQuotes en ruso, te lo paso traducido
El retiro de PayPal no funciona.
MetaQuotes Software Corp. , 2019.08.08.27 12:37
Desde agosto, llevamos a cabo una reorganización legal y modificamos los detalles de pago.
Por lo tanto, hay un cierre de los sistemas antiguos y el lanzamiento de nuevos. Este es un proceso muy complicado. Lo más probable es que, en los primeros días de septiembre, se complete la mayor parte del trabajo.
Disculpe las molestias, por favor.
Como ya comentan PayPal por el momento está desactivado y hasta septiembre.
Hasta donde yo sé el pago con tarjetas está funcionando correctamente. Si te sigue dando problemas pon un ticket en el siguiente enlace: https://www.mql5.com/es/contact
Some news about webmoney (and about direct withdrawal possibility to the cards).
Traducido por el moderador: Algunas noticias sobre webmoney (y sobre la posibilidad de retiro directo de las tarjetas).
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
What about the conclusion to WebMoney?
MetaQuotes Software Corp. , 2019.08.08.31 22:37
Unfortunately, in September we will have to refuse to accept and withdraw to WebMoney.
But in return, we will offer direct withdraw to cards.
Parece que se reducen las posibilidades de retirada e ingreso a la pagina, creo que esto va a causar problemas de viavilidad de la pagina, espero se encuentre pronto una solucion a este problema ;(
Por la reestructuración legal que te comente. Es algo puntual. En varios meses todo volverá a ser como antes.
De todas formas el retiro por tarjetas siempre estará activo. ¿Quien no tiene una? :)
yo no tengo activa esa opcion, como lo haces?
a mi solo me aparece epayments y webmoney
Me aparece exactamente igual, y no entiendo entonces el porque menciona que con PAYPAL, si no esta en las opciones
Ademas, aun no veo la opcion de retiro a tarjetas
Buenas,
antes usaba paypal para depositar en mi cuenta. Ahora no existe esta opción.
Cuando voy a pagar con tarjeta Mastercard no me deja. introduzco todos los datos correctos y no me deja pulsar el boton de pagar.
¿Va a volver el pago con Paypal? ¿Porque no acepta mi tarjeta?