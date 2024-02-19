¿Porqué no aparece mi señal cuando le doy a buscar en el apartado de señales?
La respuesta la tiene en la señal:
Mientras tenga un alto DD (Drawdown), la señal no sera visible a través del buscador/expositor para que nadie tenga la "tentación" de suscribirse.
Saludos!
La respuesta la tiene en la señal:
Mientras tenga un alto DD (Drawdown), la señal no sera visible a través del buscador/expositor para que nadie tenga la "tentación" de suscribirse.
Saludos!
tampoco aparecía cuando no lo tenía y he visto señales a las que no me podía suscribir visibles en las busquedas.
tampoco aparecía cuando no lo tenía y he visto señales a las que no me podía suscribir visibles en las busquedas.
Debe pasar un tiempo hasta que el algoritmo interno calcula su numero de ranking. Ello conlleva un tiempo y de ahí que su visibilidad no sea instantánea.
Su caso entra dentro de lo lógico y normal. Tenga paciencia.
Hola por error hice un registro de señal el cual ya se canceló el proceso, pero ahora la plataforma no me deja crear mi señal para poder auditar mi cuenta, que se puede hacer para solucionar este problema
Lo que parece mostrar la imagen es que para compartir tu señal, necesitas ser un vendedor verificado. Después de proporcionar tu información personal para verificar tu perfil, te han rechazado.
Hay varias razones por las que esto podría haber sucedido. Parece que nadie puede ayudarte con esto, ya que el mensaje indica que no puedes volver a enviar la documentación.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Buenos días, es la primera vez que escribo en el foro y no sé si lo estaré haciendo en el lugar adecuado.
Tengo varias señales en marcha y desde mi perfil si puedo acceder a ellas, pero cuando las busco desde el buscador de señales no me aparecen.. ¿por qué?
Me encantaría saber si es que necesitan un tiempo para añadirlas o como funciona . Muchas gracias y perdón por las molestias. He buscado en la lupa y no he encontrado información sobre mi pregunta.
Saludos.
Yolanda.