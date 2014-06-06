Trailing breakout y DML
Veo estas expresiones en algunas peticiones de EA...
¿Alguien me puede describir en qué consisten?.
Probablemente las tenga codificadas pero no referidas a esa denominación .
Gracias.
Hola josemiguel1812, a cerca de Trailing breakout usted puede examinar el artículo https://community.scottrade.com/blogs/1105/3639
Pero tienes algún ejemplo donde viste la expresión DML?
- community.scottrade.com
Hola josemiguel1812, a cerca de Trailing breakout usted puede examinar el artículo https://community.scottrade.com/blogs/1105/3639
Pero tienes algún ejemplo donde viste la expresión DML?
La última vez que vi la expresión DML fue en https://www.mql5.com/es/job/15975
Entiendo por el artículo que recomiendas que es un SL definido, en compra, por el precio mínimo de las últmas n barras.
- www.mql5.com
La última vez que vi la expresión DML fue en https://www.mql5.com/es/job/15975
Entiendo por el artículo que recomiendas que es un SL definido, en compra, por el precio mínimo de las últmas n barras.
Ahora entiendo, es Dynamic Median Line, usted puede hacer uma búsqueda al 'market geometry' teoría para más información.
¿Sabe usted qué función desactiva la salida al gráfico del test cuando no se elije "visualización"?
Observo en algunas demos de EA que no dejan ver las operaciones en el gráfico.
¿Sabe usted qué función desactiva la salida al gráfico del test cuando no se elije "visualización"?
Observo en algunas demos de EA que no dejan ver las operaciones en el gráfico.
Hola, estás hablando de esta función?
Hola, estás hablando de esta función?
Si y no.
Busco la función de mql5 que me permita desactivar desde el código fuente la salida al gráfico para no dar mucha información en la demo de los EAs que tengo pendiente de ofrecer a la venta.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Veo estas expresiones en algunas peticiones de EA...
¿Alguien me puede describir en qué consisten?.
Probablemente las tenga codificadas pero no referidas a esa denominación .
Gracias.