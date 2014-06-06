Trailing breakout y DML

Veo estas expresiones en algunas peticiones de EA...

¿Alguien me puede describir en qué consisten?.

Probablemente las tenga codificadas pero no referidas a esa denominación .

Gracias. 

 
josemiguel1812:

Hola josemiguel1812, a cerca de Trailing breakout usted puede examinar el artículo https://community.scottrade.com/blogs/1105/3639

Pero tienes algún ejemplo donde viste la expresión DML?

figurelli:

La última vez que vi la expresión DML fue en https://www.mql5.com/es/job/15975

Entiendo por el artículo que recomiendas que es un SL definido, en compra, por el precio mínimo de las últmas n barras.

Ahora entiendo, es Dynamic Median Line, usted puede hacer uma búsqueda al 'market geometry' teoría para más información.
 
¿Sabe usted qué función desactiva la salida al gráfico del test cuando no se elije "visualización"?

Observo en algunas demos de EA que no dejan ver las operaciones en el gráfico. 

 
Hola, estás hablando de esta función?

 

En mi EA el DML por ejemplo si tengo 10.000 euros y le coloco un DML   de 100 me hará compras y ventas con 1lote  si las ganancias llegaran a 11.000 euros ya estaría haciendo transacciones con 1 .10 lotes . va con money management en true para que funcione el DML.
 
Si y no.

Busco la función de mql5 que me permita desactivar desde el código fuente la salida al gráfico para no dar mucha información en la demo de los EAs que tengo pendiente de ofrecer a la venta.

