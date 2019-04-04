Ayudenme por favor, subi unos fondos pero me aparecen congelado
Si los fondos te salen congelado significa que ya compraste la señal y el VPS o una de las dos cosas.
para saber si contrataste el vps a clic en la pestaña VPS que aparece arriba luego a la izquierda has clic en mis suscripciones y ahí sabrá si ya lo tienes contratado.
Para saber si ya contrataste la Señal has clic arriba el la pestaña de Señales luego en el lado izquierdo has clic en mis Suscripciones y ahí sabrá si te has escrito a alguna señal.
Si todo lo que te digo esta okey lo que tienes que hacer es abrir el MT4 o MT5 registrarte con tus datos de usuarios ir a la señal usar la opción de descargar gráfico de la señal y luego migrar todos a tu VPS.
También le puedes pedir a tu proveedor de señal que te ayude a configurar ya que el se esta ganando su pasta por el hecho de tu copiar su señal.
Lo que paso, es que subi 45 usd para suscribirme a una señal y comprar un servicio de hosting vps virtual. todo iba normal hasta que de la nada dejo de funcionar. necesito ayuda para saber que podria pasar.
Cuando fui a revisar las operaciones me sale que fondos congelados, no entiendo el por que ya escribi a soporte y aun nada que me responden. si alguien sabe como solucionarlo por favor me indican
Seguramente ya estas suscrito a la señal y al ervicio de VPS. Igual puedes verificar en la seccion de "Pagos" en el menu de la izquierda.
No amigo ya verifique todo lo que consta la suscripcion esta bien. El problema es al momento del copiado, me aparece en las notificaciones diarias que se pospone la sicronizacion, se desactiva el procesamiento de acciones comerciales. y solamente me copio la primera señal de ahi para aya me salen como simbolos rojos o de advertencias y la operacion que no se puede ejecutar alguno sabra que es? todo me sale disponible y el proveedor de señales tampoco ha podido solucionar el problema
