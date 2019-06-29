Como funciona EventSetTimer

Estoy aprendiendo a programar y agradeceré si alguien me puede ayudar con EventSetTimer,


Necesito saber para que se usa y como se implementaría.


Muchas Gracias de antemano por la ayuda.


Atte.


Edcha

 
Para MQL5:

https://www.mql5.com/files/pdf/mql5_spanish.pdf    (pagina 2086)

Para MQL4 supongo que debe usarse de manera similar, deberías chequearlo. saludos.



 
Si gracias.


eso lo lei pero no entendí para que se usa y como se implementaría

 

if (Condicion)

EventSetTimer(ensegundos)


 
Sirve para programar algo en el tiempo. Lo que pongas dentro de la función timer se ejecutará cada vez que le toque ejecutar. Da bastante juego porque tú decides cada cuánto tiempo se ejecuta, así que es bastante versátil. Que quieres que algo se realize cada media hora, o el tiempo que quieras, pues con esto puedes hacerlo.
