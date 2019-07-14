Usuarios de Machine Learning & Data Analysis en el Trading, dejaos ver!!
Inicio este hilo que puede tener exito y repercusión, o NO ... con el fin de hacer un sondeo de cuanta gente de habla hispana esta activa ahora mismo en el uso de tecnicas de ML en el Trading.
Cansado de ver tantos mensajes en este foro solicitando ayuda de cosas banales para mt4 que podrían solucionarse escribiendo la palabra adecuada en San Google ...
Me dirijo mayormente a usuarios de MT5 con conocimientos variados dentro del mundo del Trading que quieran compartir temas comunes.
Si estais ahi, mostraos! jejeje. Entrareis GRATIS en el sorteo de un boligrafo azul.
Bueno, uno por aquí! jeje, la verdad es que la gente se ha quedado estancada en el mt4, quizás por la comodidad de encontrar "información" o por la cantidad de robots,utilidades y demás que hay en el mercado. Personalmente desde que me empecé en el mundillo del mql5 decidí no volver atrás, considero que es lo mejor actualmente para desarrollar nuestros robots y herramientas!
Cualquier cosa, ayuda aquí estaré aportando desde mi humilde conocimiento aún.
Os he agregado a los 2, bien bien.
¿Vais encontrando resultados? ¿Necesitais ayuda en algo?
Os he agregado a los 2, bien bien.
¿Vais encontrando resultados? ¿Necesitais ayuda en algo?
Yo necesito amor, Ramón.
Yo necesito amor, Ramón.
Ufff machine learning, tema difícil, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué consiste. De hecho, bajo muchas definiciones, el tester del Metatradeer usa machine learning para seleccionar los parámetros óptimos. Al final no deja de ser estadística aplicada a la computación, mucha prueba y error para seguir por el camino que mejor resultado da; justo lo que hacemos en cualquier backtesting al usar el algoritmo genético. ¿Cuenta eso como machine learning? Si nos ponemos de acuerdo en qué consiste ya podemos empezar a debatir ^_^
Efectivamente el algoritmo genetico mas el simulador del mercado al optimizar estrategias cuenta como machine learning.
De hecho cabe decir que es uno de los sistemas mas todoterreno y mas eficientes de aprendizaje automatico, a costa de ser un proceso un poco lento (comparandolo con otros).
MQL5 estuvo acertado al incluir esta poderosa herramienta en la plataforma.
MQL5 estuvo acertado al incluir esta poderosa herramienta en la plataforma.
jajajajajaja las clavao!
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Cansado de ver tantos mensajes en este foro solicitando ayuda de cosas banales para mt4 que podrían solucionarse escribiendo la palabra adecuada en San Google ...
Me dirijo mayormente a usuarios de MT5 con conocimientos variados dentro del mundo del Trading que quieran compartir temas comunes.
Si estais ahi, mostraos! jejeje. Entrareis GRATIS en el sorteo de un boligrafo azul.