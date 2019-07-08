Problema: Perfil vendedor
Hola.
Estoy creando mi perfil de vendedor, sin embargo después de varios intentos fallidos no me permite crear mi perfil por la validación de las fotos.
Algún consejo o ayuda?
hola
y que error te menciona? podrías indicar con un print de pantalla o copiar la razon que te solicita?
yo estoy con el mismo problema , ya no puedo modificar mi documento para cargar otra foto, alguna sugerencia. gracias
Hola Carlos
Prueba tomar una foto con una cámara de almenos 21 mpx ya que la foto que envías según el peso 473.8 kb es muy pequeña y el sistema no lo valida, una foto valida pesa por lo menos 2 a 3 mb, con dimensiones 2048 × 1536 intenta y nos cuentas Carlos
Hola, me aparece así...
Lo que sucede es que no me deja subir nada, no hay boton para cargar nuevamente
Carlos si estas seguro de que no aparece ningún enlace para subir documentación, contacta al moderador
