Problema: Perfil vendedor

Hola.

Estoy creando mi perfil de vendedor, sin embargo después de varios intentos fallidos no me permite crear mi perfil por la validación de las fotos.

Algún consejo o ayuda?

 
Josue Sebastian Rodriguez Cruz:

Hola.

hola

y que error te menciona? podrías indicar con un print de pantalla o copiar la razon que te solicita?

 

problemayo estoy con el mismo problema , ya no puedo modificar mi documento para cargar otra foto, alguna sugerencia. gracias

 
Carlos Ugalde:

Hola Carlos 

Prueba tomar una foto con una cámara de almenos 21 mpx ya que la foto que envías según el peso 473.8 kb es muy pequeña y el sistema no lo valida, una foto valida pesa por lo menos 2 a 3 mb, con dimensiones 2048 × 1536 intenta y nos cuentas Carlos

 
Hola, me aparece así...
Hola Josue, lo mismo pasa en tu caso, trata de tomar fotografías de más de 2 MB  fotos del documento y selfie con dimensiones 2048 × 1536, prueba y nos cuentas.
 
Lo que sucede es que no me deja subir nada, no hay boton para cargar nuevamente
 
verifica que la calidad de la foto sea la que piden y muy importante asegurate de que el codigo salga completo
 
Carlos si estas seguro de que no aparece ningún enlace para subir documentación, contacta al moderador 

 
Supongo que no te lo acepta por la foto que debe ser jpg si o si para que te la acepte
