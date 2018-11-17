Ayuda Como descargar EA Demo de La pagina

Nuevo comentario
 
Follow for profit, mix between manual and ea trader
 
ajvelazquez:

Hola, buen dia, agradeceria por favor me apoyaran en indicarme como puedo descargar un EA desde la pagina, al dar click me envia la pregunta de "cuenta con Metatrader 4 " pero no me muestra la opcion de descargar el demo, siempre hace lo mismo... hay algun paso que este omitiendo ? de antemano gracias

Lo primero que tienes que hacer es registrarte con un Broker. Despues descargas su plataforma MQL4 y la instalas. Abres cuenta demo y accedes a la plataforma. Haces Login a la comunidad directamente desde MQL4 y a partir de alli te dejara descargar las DEMOS y y resto de aplicaciones de Market.

Te va a aparecer asicomo en imagen


image

Nuevo comentario