Ayuda Como descargar EA Demo de La pagina
Follow for profit, mix between manual and ea trader
- Descargar Metatrader 4
- pestaña de mercado en metatrader5 no funciona
- Problema en copiar alguna señal o descargar archivo de utilidades mt4
ajvelazquez:
Hola, buen dia, agradeceria por favor me apoyaran en indicarme como puedo descargar un EA desde la pagina, al dar click me envia la pregunta de "cuenta con Metatrader 4 " pero no me muestra la opcion de descargar el demo, siempre hace lo mismo... hay algun paso que este omitiendo ? de antemano gracias
Lo primero que tienes que hacer es registrarte con un Broker. Despues descargas su plataforma MQL4 y la instalas. Abres cuenta demo y accedes a la plataforma. Haces Login a la comunidad directamente desde MQL4 y a partir de alli te dejara descargar las DEMOS y y resto de aplicaciones de Market.
Te va a aparecer asicomo en imagen
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese