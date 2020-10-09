pestaña de mercado en metatrader5 no funciona
hola,
pues desde que compre un EA (la 1ª vez que lo hago, y que no me puedo descargar, supongo que sera porque esta el dinero bloqueado durante 7 días, durante el tiempo que la plataforma hace la comprobación del pago) la pestaña de mercado no funciona, es decir sale en blanco, no puedo acceder a los indicadores, asesores expertos, etc ...
y desde la pagina MQL5 si me descargo cualquier EA gratuito o indicador, me pregunta como siempre si tengo la plataforma mt5, le digo que si y que si quiero abrirla, la abre... pero.......... no se descarga nada
alguna solución .... gracias a todos de antemano.
La retención de 7 días no tiene nada que ver. Prueba a estar logueado desde MT5 y descargarlo desde el mismo a traves del Market usando el buscador.
- 2014.01.07
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
si busco desde la pestaña de mercado no hace nada y si busco desde la pestaña de arriba del todo (sombreada en amarillo) lo busca, se abre la pagina de MQL5 me dice descargar, que si quiero abrir mt5, digo que si,.... y vuelta otra vez a no hacer nada
lo de estar logueado creo que estoy correctamente, como puedes ver me indica el dinero que tengo en balance..
te dejo dos imágenes por si te ayudan
NO SE CUAL ES EL MOTIVO PERO EL PROBLEMA SE HA SOLUCIONADO, LO MISMO QUE VINO HACE MAS DE 12 HORAS, SE MARCHO.
gracias a de todas formas
si busco desde la pestaña de mercado no hace nada y si busco desde la pestaña de arriba del todo (sombreada en amarillo) lo busca, se abre la pagina de MQL5 me dice descargar, que si quiero abrir mt5, digo que si,.... y vuelta otra vez a no hacer nada
lo de estar logueado creo que estoy correctamente, como puedes ver me indica el dinero que tengo en balance..
te dejo dos imágenes por si te ayudan
Te deberia salir en la pestaña "Compras". En la imagen veo que estas buscando desde "Favoritos".
en la pestaña de compras tampoco hacia nada, salia el simbolito del reloj como que estaba buscando
como digo se ha solucionado solo . .......... no se el motivo del problema ni el de la solucion
espero no pase mas..... muchas gracias por tu atencion
en la pestaña de compras tampoco hacia nada, salia el simbolito del reloj como que estaba buscando
como digo se ha solucionado solo . .......... no se el motivo del problema ni el de la solucion
espero no pase mas..... muchas gracias por tu atencion
Me alegro que se haya solucionado. De todas formas asegúrate de tener la ultima version (1627), es raro que en la pestaña de Mercado no te salgan mas subpestañas.
Incluso no descartaría hacer limpieza en caso de tener varios MT y reinstalar todo. Algo mal tienes ahí...
A mi no me sale siquiera la pestaña de mercado. Me gustaria por favor alguien con experiencia de su apoyo
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
hola,
pues desde que compre un EA (la 1ª vez que lo hago, y que no me puedo descargar, supongo que sera porque esta el dinero bloqueado durante 7 días, durante el tiempo que la plataforma hace la comprobación del pago) la pestaña de mercado no funciona, es decir sale en blanco, no puedo acceder a los indicadores, asesores expertos, etc ...
y desde la pagina MQL5 si me descargo cualquier EA gratuito o indicador, me pregunta como siempre si tengo la plataforma mt5, le digo que si y que si quiero abrirla, la abre... pero.......... no se descarga nada
alguna solución .... gracias a todos de antemano.