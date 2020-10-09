pestaña de mercado en metatrader5 no funciona

hola, 

pues desde que compre un EA (la 1ª vez que lo hago, y que no me puedo descargar, supongo que sera porque esta el dinero bloqueado durante 7 días, durante el tiempo que  la plataforma hace la comprobación del pago) la pestaña de mercado no funciona, es decir sale en blanco, no puedo acceder a los indicadores, asesores expertos, etc ...

y desde la pagina MQL5 si me descargo cualquier EA gratuito o indicador, me pregunta como siempre si tengo la plataforma mt5, le digo que si y que si quiero abrirla, la abre... pero.......... no se descarga nada


alguna solución .... gracias a todos de antemano.

 
La retención de 7 días no tiene nada que ver. Prueba a estar logueado desde MT5 y descargarlo desde el mismo a traves del Market usando el buscador.

https://www.mql5.com/es/articles/498

La compra de cualquier producto (ya sean robots, indicadores) en MetaTrader Market`е se lleva a cabo sólo desde las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. En la página MQL5.com puede usted familiarizarse con la lista de productos y su descripción, pero igualmente con el botón "Comprar" se pondrá en marcha el terminal de cliente.
 

si busco desde la pestaña de mercado no hace nada y si busco desde la pestaña de arriba del todo (sombreada en amarillo) lo busca, se abre la pagina de MQL5 me dice descargar, que si quiero abrir mt5, digo que si,.... y vuelta otra vez a no hacer nada

lo de estar logueado creo que estoy correctamente, como puedes ver me indica el dinero que tengo en balance..

te dejo dos imágenes por si te ayudan



NO SE CUAL ES EL MOTIVO PERO EL PROBLEMA SE HA SOLUCIONADO, LO MISMO QUE VINO HACE MAS DE 12 HORAS, SE MARCHO. 

         gracias a de todas formas
 
Te deberia salir en la pestaña "Compras". En la imagen veo que estas buscando desde "Favoritos".

 

en la pestaña de compras tampoco hacia nada, salia el simbolito del reloj como que estaba buscando


como digo se ha solucionado solo . .......... no se el motivo del problema ni el de la solucion 


espero no pase mas..... muchas gracias por tu atencion

 
Me alegro que se haya solucionado. De todas formas asegúrate de tener la ultima version (1627), es raro que en la pestaña de Mercado no te salgan mas subpestañas.


Incluso no descartaría hacer limpieza en caso de tener varios MT y reinstalar todo. Algo mal tienes ahí...
 

Me pasa lo mismo con MT4, lo desinstale, borre todo y los instale de 0 y nada, por favor ayuda con una solución.


 

A mi no me sale siquiera la pestaña de mercado. Me gustaria por favor alguien con experiencia de su apoyo

