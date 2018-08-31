Colaboración con Experto
Hola, he conseguido unos resultados espectaculares con un EA de mi creación y quisiera compartirlo con algún experto que me ayude a pulir fallos y mejorar el sistema en lo posible. Adjunto pantallazo.
Hola David... Yo no soy un experto auque lleve más de 15 años creando robots... El pantallazo con resultados del Strategy Tester no es de calidad ni fiable tienes que probar tu robot co histórico de Datos mas precisos como ticks... Usamos siempre historicos de DUKASCOPY actualmente y desde siempre es la mejor plataforma de señales e historios con las que trabajamos. El mercado de divisas como cualquier otro mercado... es impredecible porque su movimiento volátil y bidireccional depende de nosotros los seres humanos en respuesta a la ley universal de la oferta y la demanda donde influyen mucho la información y decisiones de estados con gran poder comercial... Por lo que tener una estrategia precisa o un sistema lógico y con toda la información posibles sobre los mercados no es suficiente... Existen sistemas muy buenos y rentables, esto es cierto... Pero lo mas importante como en cualquier trabajo o inversión... Lo mas importante es... la disciplina, esto es fundamental porque como seres humanos que somos, cambiamos de decisiones cada instante sin respetar criterios ni estrategias de trabajo... Cuando se pierde el miedo y se quiere disfrutar, se aprender muchísimo... Pensar en ganar sin disciplina ni aprendizaje solo lleva a la frustración igual que a los juegos de azar... Aprende y disfruta... no existen expertos, solo ganas de aprender y disfrutar , todo lo demás llegará solo....
una gran verdad...siempre hay sistemas que en Backtest histórico funcionan genial, pero en demo son perdida.
Llevo ya casi 3 años buscando un EA rentable, por eso conozco de ellos.
1. Los BT se hacen a ticks no a punto de control
2. Se debe hacer hacer con DATA fiable es decir bajada desde tickstory
3. El DD no debe estar por encima del 30% para que se piense que el EA el rentable
4. El DD no debe ser por encima del capital base
Si gusta puedo hacerle un BT bien hecho para ver resultados reales
