Error de compilacion en revision
No creo que el motivo sea el mismo, pero por si acaso te comento lo que me ocurrió cuando empecé a programar en MQL4.
Uno de los EA que realicé para cuenta Micro funcionaba en algunos servidores y en otros no. Luego observé que algunas compañías asignan los lotes Micro a 0.01 y otras a 0.1. Cuando sacabas la orden automáticamente del porcentaje x del Balance, me pasaba del máximo. Solucioné el problema, averiguando primero que tipo de cuenta era y realizando la operación x, dependiendo del mínimo lote de la cuenta. Así se ajustaba la fórmula corriendo el decimal y podía trabajar en todas.
Es posible que no sea el mismo caso, pero bueno, espero que al menos pueda ayudarte a conseguir localizar tu problema.
Un abrazo.
Gracias por su ayuda el error lo tenia en la configuracion del tipo de cuenta era Hedged yo habia puesto Any.
Este error me lo envia
este es el codigo que utilizo para asignar el precio
Space_between_orders : es igual a 450
void Sellstop(string Simbolo )
{
int Selldigits=(int)SymbolInfoInteger(name1,SYMBOL_DIGITS);
double sell=NormalizeDouble(m_symbol.Bid()- Space_between_orders *Point(),Digits()) ;
if(!MiTrader.SellStop(NormalizeDouble(Lote,2),NormalizeDouble(sell,Selldigits)))
{
}
else
{
}
}
en el probador de estrategia todo me sale bien...