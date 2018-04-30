Error de compilacion en revision

Nuevo comentario
 

Este error me lo envia

Error

este es el codigo que utilizo para asignar el precio

Space_between_orders : es igual a 450

void Sellstop(string Simbolo )
{
   int Selldigits=(int)SymbolInfoInteger(name1,SYMBOL_DIGITS);
   
   double sell=NormalizeDouble(m_symbol.Bid()- Space_between_orders *Point(),Digits()) ;
   if(!MiTrader.SellStop(NormalizeDouble(Lote,2),NormalizeDouble(sell,Selldigits)))
     {
     }
   else
     {
       }
}

en el probador de estrategia todo me sale bien...

a

 

No creo que el motivo sea el mismo, pero por si acaso te comento lo que me ocurrió cuando empecé a programar en MQL4. 

Uno de los EA que realicé para cuenta Micro funcionaba en algunos servidores y en otros no. Luego observé que algunas compañías asignan los lotes Micro a 0.01 y otras a 0.1. Cuando sacabas la orden automáticamente del porcentaje x del Balance, me pasaba del máximo. Solucioné el problema, averiguando primero que tipo de cuenta era y realizando la operación x, dependiendo del mínimo lote de la cuenta. Así se ajustaba la fórmula corriendo el decimal y podía trabajar en todas.

Es posible que no sea el mismo caso, pero bueno, espero que al menos pueda ayudarte a conseguir localizar tu problema.

Un abrazo.

 
Miguel Angel Cuesta De La Torre:

No creo que el motivo sea el mismo, pero por si acaso te comento lo que me ocurrió cuando empecé a programar en MQL4. 

Uno de los EA que realicé para cuenta Micro funcionaba en algunos servidores y en otros no. Luego observé que algunas compañías asignan los lotes Micro a 0.01 y otras a 0.1. Cuando sacabas la orden automáticamente del porcentaje x del Balance, me pasaba del máximo. Solucioné el problema, averiguando primero que tipo de cuenta era y realizando la operación x, dependiendo del mínimo lote de la cuenta. Así se ajustaba la fórmula corriendo el decimal y podía trabajar en todas.

Es posible que no sea el mismo caso, pero bueno, espero que al menos pueda ayudarte a conseguir localizar tu problema.

Un abrazo.

Gracias por su ayuda el error lo tenia en la configuracion del tipo de cuenta era  Hedged yo habia puesto Any.

Nuevo comentario