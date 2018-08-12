Comandos para poner caducidad a un indicador
Hola soy nuevo en esto de la programación mql4 hice un indicador interesante pero no se que comando utilizar
para ponerle caducidad. lo que quiero es que a partir del momento en que se comience a usar el indicador en la plataforma
deje de funcionar al pasar 10 días, no encuentro información en ningún lado alguien aquí puede ayudarme?
alguien me envió esta respuesta que veis en la imagen pero se trata de poner una fecha, y no puedo poner una fecha distinta a cada copia que se descargue
lo que quiero es como dije antes, que el indicador se caduque 10 dias despues de la instalacion en la plataforma es decir, quiero hacer un demo para que lo prueben todos
les agradezco mucho..
Hola.
//Coloca lo siguiente al principio de OnTick
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(Time[0]>=D'13.10.2016') // Coloca en esta linea la fecha en que caduca la versión ,mantén el formato .
{
Comment("\n\n\nDEMO EXPIRED!!!\nDEMO EXPIRED!!!\nDEMO EXPIRED!!!");
return;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Compilas y pasas el archivo exe a quien quieras.
Saludos.
Hola, a mi me sale un error por la palabra if, no se que hacer, le intente de todo y nada que lo puedo solucionar ('if' - expressions are not allowed on a global scope)
Muchas gracias por tu ayuda.
