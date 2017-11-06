MT4 o MT5?? - página 2
Si MT5 no te convence y tienes tan claro que con MT4 te apañas...perfecto! :)
Podría hacer una lista bastante extensa sobre las mejoras, pero como la interesada eres tu y el hilo es ¿MT4 o MT5?....mi opinión ya la he dado y te aconsejo que busques en San Google alguna de las muchas comparativas que hay.
Saludos y suerte!
¡OK! Solo te pedía una base sólida sobre tu opinión, es muy fàcil decir mejor esto y aquello sin fundamentarlo. Gracias por tu amable opinión.
Bueno, yo también podría pedir que argumentase porque le gusta mas MT4. Pero creo que como el tema no es hacer un estudio en profundidad y la pregunta simple y llanamente fue si MT4 o MT5, y dado que si lo que busca son comparativas e internet esta llena de ellas, sin contar que puede por usted misma probarlo y buscarle las diferencias....daba por hecho que no haría falta argumentar lo que por otro lado esta en manos de todo el mundo.
Estimado Sr. Vico, ciertamente la internet esta llena de información, más este es un foro de una materia especifica y definida (FOREX) por ende cuando buscamos información aqui es porque pensamos que hay personas conocedoras de la materia en cuestión, más no le estoy pidiendo absolutamente nada más que una opinión, fundamentada o no, considero que usted es una de esas tantas personas especialista en la materia por lo que mandar a buscar información en un entorno global esta fuera de lugar. De antemano agradezco sus opinones y entienda usted mi posición o el contexto de mi interrogante. Saludos!!
Veamos...
si lo que quiere y busca es que alguien le convezca o le haga un listado con los pros y los contras, dudo que alguien se tome tal molestia cuando hay cientos de "MT4 vs MT5" por internet e incluso en este foro.
El "quid" de la cuestión es que para los que llevamos años en este foro es altamente desagradable que cada tanto tiempo alguien entre y cree un hilo preguntando lo mismo que otras tantas veces hemos contestado (aqui en este foro, en otros hilos), y ahora soy yo quien le pide que me entienda y se ponga en mi lugar.
Si se da cuenta, mis compañeros, Jose, Imanol, etc...le han contestado incluso con cierta ironía porque como digo estamos hartos de que los temas se repitan y siempre sean los mismos...MT4 o MT5....pues hombre, el que mas le guste y después de probar ambos le convezca.
Pide opiniones, correcto. Ahora que las argumentemos y con fundamento....mire, no hay nada que argumentar, lo que usted propone es como mi compañero Imanol le dijo;
mt5, y ni siquiera me parece cuestionable ... osea para que preguntarselo? abrirías un hilo diciendo iPhone VI o iPhone X? pues lo mismo.
Para gustos colores, y la mejor forma ante una duda que es totalmente de corte personal, es salir de ella por usted misma.
Es como si yo creo un hilo y pregunto "CocaCola o CocaCola Cherry"....alguien me contestaría lo evidente, pruebela y salga de dudas por usted mismo. ¿O no seria así?
Por mi parte tema zanjado, no tengo nada mas que aportar, ni me apetece repetirme como al parecer tampoco le gusta leer a quien crea un hilo sin mirar si ya hay discusiones anteriores sobre el mismo. Vaya por delante que no lo digo solo por usted. :P
Lo dicho, mucha suerte y un saludo.
Dedico unos minutos a buscar patrones fibonacci en vuestra conversación.
Se confirma, fibonacci lo describe todo.
Volviendo al tema, se comenta que usando mt4 junto con windows 98 se desbloquea un premio.
Dedico unos minutos a buscar patrones fibonacci en vuestra conversación.
Pues si, lo que pasa es que estos programas pesan mucho ... casi no entran en mi ordenador "Zuse Z1", va al limite ... y cada vez cuesta mas obtener los programas en versión cinta perforada, lo cual me da para crear otro hilo: ¿digital o cinta perforada?
Donde se ponga un buen abaco chino...jajajaja