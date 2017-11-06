MT4 o MT5?? - página 3

Nuevo comentario
 
Miguel Angel Vico Alba:


Donde se ponga un buen abaco chino...jajajaja



Y fácil de usar a más no poder.  Cultura milenaria por cierto. Todo ventajas,   XD.
 

Me sorprenden!! Tanto tecnicismo sin fundamento. ¿Qué parte de los ciclos se repiten no entendieron? Las opiniones buenas o malas son de gran ayuda y no puedo más que agradecerles por las mismas .

 
Susana Navas:

Me sorprenden!! Tanto tecnicismo sin fundamento. ¿Qué parte de los ciclos se repiten no entendieron? Las opiniones buenas o malas son de gran ayuda y no puedo más que agradecerles por las mismas .


 
Miguel Angel Vico Alba:

Excelente!!
123
Nuevo comentario