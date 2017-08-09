¿Cómo detener y reanudar un Asesor Experto?

Hola buenos días, soy nuevo en este tema de traiding y también en su lenguaje de programación. Tengo que hacer un ejercicio donde tienes que detener la actividad de un robot en un momento determinado del día y se reanuda en otra hora, pero no puedo encontrar la forma de resolver eso. De hecho use el método sleep() aunque es por milisegundos, así que si alguien puede ayudarme a hacer esto y por favor explique, por ejemplo, que el Asesor comienza hoy a las 9:00 am y se detiene a las 1:00 pm por decirlo así. Gracias


Por cierto, uso Mql4.

 
En este foro solo puedes postear en español.

 
En este foro solo puedes postear en español.

Perdon, ya esta gracias.
 
Perdon, ya esta gracias.

Lea este hilo: https://www.mql5.com/en/forum/135446

Es antiguo, pero le dará una pista.

Lea este hilo: https://www.mql5.com/en/forum/135446

Es antiguo, pero le dará una pista.

Muchas gracias de nuevo. Lo veo, hago pruebas y les comento que paso.
 
Lea este hilo: https://www.mql5.com/en/forum/135446

Es antiguo, pero le dará una pista.


Ya esta funcionando tal como quiero solo que me doy cuenta que los horarios no son los correctos. ¿Sabes como cambiar el horario predeterminado de MetaTrader4? Por lo que he investigado tiene el de otro país.

 

Ivan9215:

Ya esta funcionando tal como quiero solo que me doy cuenta que los horarios no son los correctos. ¿Sabes como cambiar el horario predeterminado de MetaTrader4? Por lo que he investigado tiene el de otro país.


La hora es la del país donde se aloje el servidor de tu broker, no se puede cambiar.

 
Hola inscribi en la señal stile of profitable trader el 2 de agosto, y hoy perdio el 72% esa señal, yo perdi el 60% de mi cuenta de 505 usd quedo en 204 usd. como hago para que no continuar con la suscripcion???


