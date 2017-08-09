¿Cómo detener y reanudar un Asesor Experto?
Hi, good morning, I'm new to this traiding issue and also in this language to program. I have to do an exercise where you have to stop the activity of a robot at a certain time of day and it resumes in another hour but I can not find how to solve that. In fact I try to sleep () although I manage for milliseconds, so if someone can help me how to do this and please explain, for example that the Advisor starts today at 9:00 am and stop at 1: 00 pm for saying something. Thank you
By the way I use Mql4.
En este foro solo puedes postear en español.
Lea este hilo: https://www.mql5.com/en/forum/135446
Es antiguo, pero le dará una pista.
Ya esta funcionando tal como quiero solo que me doy cuenta que los horarios no son los correctos. ¿Sabes como cambiar el horario predeterminado de MetaTrader4? Por lo que he investigado tiene el de otro país.
La hora es la del país donde se aloje el servidor de tu broker, no se puede cambiar.
Hola buenos días, soy nuevo en este tema de traiding y también en su lenguaje de programación. Tengo que hacer un ejercicio donde tienes que detener la actividad de un robot en un momento determinado del día y se reanuda en otra hora, pero no puedo encontrar la forma de resolver eso. De hecho use el método sleep() aunque es por milisegundos, así que si alguien puede ayudarme a hacer esto y por favor explique, por ejemplo, que el Asesor comienza hoy a las 9:00 am y se detiene a las 1:00 pm por decirlo así. Gracias
Por cierto, uso Mql4.