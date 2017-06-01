No funciona mi AE en cuenta real
Hola buen día.
Desarrolle un AE en MQL4 y basado en medias móviles, adx y Macd, en la plataforma DEMO funciona correctamente, pero cuando lo quise implementar en mi cuenta real, me arroja una alerta '0' y no me realiza la operación.
Alguien puede decirme como atrapo otras alertas que no estén emparentadas con el GetLastError();. o como hago para saber si mi broker me permite el negocio automático.
Gracias.
Alex
Error cero no es un error en si, es mas bien una confirmación de que no existen errores.
Lo mejor para que no solo muestre el código y muestre también la descripción es implementar #include <stderror.mqh> dentro del EA.
Print("Texto",ErrorDescription(GetLastError()));
Mil gracias Miguel Angel Vico Alba.
