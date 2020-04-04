Metatrader5 no funciona nada bien - página 2
Siempre estará en constante evolución, pero vamos, que tampoco es que este en pañales. Incluso añadiría que le da 100 mil vueltas a MT4....ahora cuando uso MT4 me parece básico y desfasado, pa' niños, vamos...
Sigo con lo mismo, el probador de estrategias para de un broker no va, y eso que he comparado la configuración con otra plataforma mt5 de otro broker que funciona y es la misma, no lo entiendo
No creo que tenga que ver el broker ni la configuración del MT5, ya que como te explique ayer, la configuración (Herramientas/Opciones/Asesores Expertos) es para poner el EA a correr, y nada tiene que ver con el probador.
Pues no se, como no seas mas conciso y pegues un pantallazo y describas exactamente que es lo que no te funciona, etc....poco o nada podemos hacer. Como comprenderás con un "no me funciona", no arreglamos nada.
Por ejemplo; ¿Que te sale en la pestaña "Diario"? ¿Que configuracion pones en el probador? ¿Que EA estas probando? ¿Has probado con otros EAs para descartar que el que usas sea defectuoso?
Edito: Adjunto un EA que acabo de crear a modo de prueba. Obviamente probado y totalmente funcional.
Hola, Tengo una cuenta Demo en Metatrader 5 que se paralizó por completo y ya no puedo trabajar en él. Les agradecería mucho si alguien me pudiera ayudar.
Muchas gracias