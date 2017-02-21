Duda con servicio de señales
Hola soy nuevo y he comprado un servicio dde señales pero tengo unas dudas haber si me las podéis resolver las operaciones que se han copiado las cierra el proveedor de las señales cuando él crea conveniente y los SL y TP TaMbien las pone el proveedor o más tengo que poner yo o se pueden copiar de el con alguna opcion
De entrada copias apertura y cierre. El SL / TP...lo que tu selecciones en Herramientas/Opciones/Señales.
Mas info: https://www.mql5.com/es/articles/618Saludos!
David Gantes Figueroa:https://www.mql5.com/es/articles/523
