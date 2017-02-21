Duda con servicio de señales

Hola soy nuevo y he comprado un servicio dde señales pero tengo unas dudas haber si me las podéis resolver las operaciones que se han copiado las cierra el proveedor de las señales cuando él crea conveniente y los SL y TP TaMbien las pone el proveedor o más tengo que poner yo o se pueden copiar de el con alguna opcion
 
pedreitor80:
De entrada copias apertura y cierre. El SL / TP...lo que tu selecciones en Herramientas/Opciones/Señales.

 

Mas info: https://www.mql5.com/es/articles/618

Saludos!
Buenas noches. Yo me he suscrito a CALM. Se me han retenido los 30$ pero no me ha replicado la señal. En esta última pantalla que indica Miguel Angel,  no se conseguido asociarla. 
Señal: sin conectar.
 
David Gantes Figueroa:
Señal: sin conectar.
https://www.mql5.com/es/articles/523
