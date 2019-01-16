Discusión sobre el artículo "Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4"

Artículo publicado Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4:

Guía de desarrollo de estrategias para opciones binarias y su correspondiente simulación en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4, usando la utilidad Binary-Options-Strategy-Tester del Mercado en MQL5.com.

Para seguir este ejemplo y poner a prueba una estrategia de opciones binarias, necesitará esta utilidad, que ya es posible alquilar en el Mercado. La versión demo será más que suficienteara para que el usuario pueda valorar lo bien que vendrá a sus necesidades y también comprender su concepto.

La idea consta de dos partes:

El concepto de la utilidad Binary Options Strategy Tester

Autor: Martin Amiri

 

Buenas noches amigo, tu proyecto esta espectacular, pero cuando trato de hacer los pasos del video aparecen errores y trato de abrir el archivo mq4 y cuando lo compilo me aparecen tambien errores, debe ser por el cambio de sintaxis? 

Adjunto la imagen de los errores que salen cuando trato de compilar el archivo 


