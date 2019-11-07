Discusión sobre el artículo "Cómo desarrollar una estrategia de trading rentable"

Artículo publicado Cómo desarrollar una estrategia de trading rentable:

Este artículo ofrece una respuesta para la suguiente pregunta: "¿Es posible formular una estrategia de trading automática basada en los datos del historial con redes neuronales?"

Si dividimos los objetos en dos clases, como posiciones abiertas largas y posiciones cortas, y usamos el oscilador de los valores del indicador del análisis técnico como señales, sólo se necesitará encontrar una ecuación de plano y utilizarla para identificación. La definición del problema está clara.
      
Sin embargo, hay un problema con la red neuronal. Cojamos un espacio bidimensional de señales descritas por las coordenadas X y Y. Se utilizará para colocar objetos con puntos de coordenadas.
      
     

Autor: Yury Reshetov

 
Saludos a todos.

Señor Yury Reshetov me puede decir por favor ¿porqué en el indicador del Perceptron (AC) usted escribe "symbol()" en lugar de "NULL"?.

Su código.


Mi código pero sin Perceptron.


 
Hola Junqui!

En la documentación puedes encontrar que en la función uedes colocar NULL si vas a calcular el par donde esta el indicador, la función Symbol() devuelve el par donde esta el indicador, lo unico que hace Yury es ser redundante. No tiene mayores implicaciones...

Espero te sirva mi comentario!!!

Paco Tavares

