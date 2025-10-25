Asesores Expertos: Forex Profit
Hey, interesante enfoque - ¿hay alguna información con respecto a la SL utilizado, TP, Trailing Ajustes o simplemente ir con Default?
Comenzó una optimización, se actualizará en caso de que algo bueno viene de ella.
Soy consciente de que este es un hilo viejo y no puede haber memoria de los ajustes :)
Optimizado para SL y TP con un saldo inicial de 3k y LotSize 0.1
Hubo combinaciones legítimas 1/400 sólo ligeramente rentables, que no habrían batido la Inflación.
Mi conclusión después de ejecutar el Backtest de 4h y el Backtest de 1h (que fue rentable), tal vez con otro filtro que añadiera confluencia podría ir bien.
PD: Abajo es 2025 opt., Arriba es 2020-ahora Opt.
Forex Profit:
Se utilizan los valores de Parabolic SAR y de tres EMA (con los períodos 10, 25 y 50).
Autor: Vladimir Karputov