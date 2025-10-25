Asesores Expertos: Forex Profit

Forex Profit:

Se utilizan los valores de Parabolic SAR y de tres EMA (con los períodos 10, 25 y 50).

Autor: Vladimir Karputov

 


Hey, interesante enfoque - ¿hay alguna información con respecto a la SL utilizado, TP, Trailing Ajustes o simplemente ir con Default?

Comenzó una optimización, se actualizará en caso de que algo bueno viene de ella.

Soy consciente de que este es un hilo viejo y no puede haber memoria de los ajustes :)
 
Vaya, debo decir algo con respecto a la optimización con sus EA's, increíblemente magros - la mayoría de los bots son demasiado complicados y "más gordos" de lo necesario.
 



Optimizado para SL y TP con un saldo inicial de 3k y LotSize 0.1

Hubo combinaciones legítimas 1/400 sólo ligeramente rentables, que no habrían batido la Inflación.

Mi conclusión después de ejecutar el Backtest de 4h y el Backtest de 1h (que fue rentable), tal vez con otro filtro que añadiera confluencia podría ir bien.

PD: Abajo es 2025 opt., Arriba es 2020-ahora Opt.
