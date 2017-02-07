Descargar EA desde Mac
Hola.
Soy nuevo en el tema de los EAs y quiero probar descargando uno.
Estoy en un Mac y me sale el mensaje adjunto. ¿Cómo puedo descargar a mi equipo Mac el EA?
Tengo un Metatrader para Mac de XM con el que estoy haciendo pruebas.
Gracias.
Teniendo MT abierto le das a "Sí, tengo MT4" y te lo descarga directamente a la plataforma.
Veras el EA dentro del apartado Asesores Expertos/Market.
Saludos!
Hola Miguel. Gracias por tu respuesta.
Me da la impresión de que ni siquiera se descarga. Creo que no encuentra el MT4 (en Mac).
Adjunto captura de pantalla.
Muchas gracias.
Según veo en la captura de pantalla adjunta, es un problema de asociación.
Reinstala MT o prueba desde otro navegador. Desde MetaQuotes aconsejan instalar MT desde PlayOnMac...quizás eso también tenga algo que ver.
En fin...ya contaras. Suerte! ;)
https://www.metatrader4.com/es/trading-platform/help/userguide/install_mac
- www.metatrader4.com
Hola de nuevo....en el enlace que adjunte acabo de leer lo siguiente.
Es curioso, ya que no afirman que no funcione, solo que se podría dar el caso. No entiendo nada...
En fin, haz las comprobaciones anteriormente descritas por si suena la flauta. O en cualquier caso ponte en contacto con MetaQuotes y que te confirmen si funciona desde Mac o no.
https://www.mql5.com/es/contact
Gracias por tu tiempo Miguel.
Efectivamente, hace tiempo ya, tenía instalado MT4 con Play on Mac y funcionaba sin problema la instalación de Indicadores. Ahora, después de la aparición de MT4 para Mac con instalación directa (sin Play on Mac) veo que tal y como comentas hay un problema de asociación de plataformas. También he probado con otros navegadores como aconsejas y no se descarga.
Hablaré con MetaQuotes.
En cualquier caso, insisto, gracias por tu tiempo e interés.
Josean.
No te preocupes, es un placer estar por aquí ayudando en lo que se pueda.
En cualquier caso te aconsejo que te vayas olvidando de MT4 y vayas acostumbrándote a MT5, que tal vez incluso desde ahí si que funcione el Market.
MT4 tiene los días contados. Entiendo que por su larga trayectoria y al haber tanto material sea mas atractivo, pero repito, tiene los días contados. Ya han dejado de desarrollarlo y solo habrán actualizaciones puntuales de seguridad, y poco mas.
Ademas ya solo es descargable desde los brokers, MetaQuotes ya poco quiere saber sobre MT4. Incluso desde la propia pagina de MT4 te descarga MT5 sin previo aviso, te das cuenta cuando ya lo estas instalando o por el nombre del fichero. Troleada total, vamos...
En fin, con lo que sea que te diga MetaQuotes ya nos sacaras de dudas por si alguien con el mismo problema acaba en este hilo y le sacamos de dudas.
Saludos y suerte!! ;)
