ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
El valor que da este parámetro en la función...
puede ser absoluto o en porcentaje, ¿sobre qué valor se aplica ese porcentaje?. ¿Sobre el balance inicial, sobre el actual o sobre otro parámetro?.
No lo dice la ayuda.
Se trata de margen, por lo que es el margen en la divisa de depósito o margen en porcentaje.
Nivel de Margen (%) = Patrimonio / Margen.
¿Entonces está función está mal?
//------------------------------- NIVEL CIERRE FORZOSO o Stop Out ----------------------------------- double nivelCierreStopOut() { double nivelStop= AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO); ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE modoSO= (ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE); if(modoSO==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT) nivelStop= nivelStop*balanceCuenta(); return(nivelStop); }
//---------------------------- BALANCE ACTUAL de la CUENTA ---------------------- double balanceCuenta() { //balance actual double balanc; balanc= AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); return(balanc); }
Sí, el Stopout es relacion con Margen, no con Balance.
Entonces, la línea de código correcta debería ser...
if(modoSO==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT) nivelStop= nivelStop*AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);
¿o con?...
AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)
En realidad no.
Si el valor es un porcentaje, debe ser comparado con el % de margen AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL), de lo contrario con margen AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN).
if(modoSO==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT) { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL) <= AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)) //--- !!!! StopOut ... } else { if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) <= AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)) //--- !!!! StopOut ... }
Disculpe Alain:
Busco el obtener ACCOUNT_MARGIN_SO_SO en valor absoluto siempre, aún cuando el broker lo de en porcentaje. Por eso, si el broker informa en porcentaje aplico la línea...
if(modoSO==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT) nivelStop= nivelStop*????????();
donde sigo con la duda de qué función es ?????????()
Que ya he respondido ...
if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ) <= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO )) //--- !!!! StopOut
y
Nivel de Margen (%) = Patrimonio / Margen.
Así que le toca a ti ahora.
Je suis un âne ...
A ver si ahora acierto
//------------------------------- CAPITAL MÍNIMO PARA CIERRE FORZOSO o Stop Out ----------------------------------- double nivelCierreStopOut() { //%nivelSO= equity / margen; AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) / AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) double nivelStop= AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO); ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE modoSO= (ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE); if(modoSO==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT) nivelStop= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) / nivelStop; return(nivelStop); }
