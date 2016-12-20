nuevos mercados para meta5
Hola, estoy intentando bajarme metatrader 4, y como no lo consigo pues he bajado metatrader 5. El problema es que con la cuenta demo que trae por defecto la plataforma no hay mercados de Europa, índices, petroleo..
Alguna sugerencia?
Prueba a darle a Ver/Simbolos (o Crtl+U) y ahí deberías ver los que ofrezcan.
Gracias, pero ya lo he hecho y no hay índices europeos ni americanos, tampoco petróleo y es que me resulta muy raro.
No es nada raro....cada broker ofrece los instrumentos que les apetece. Busca en San Google un broker que ofrezca lo que buscas y abre una demo.
alguien me podria explicar por que ya no se puede usar metatrader 4, se actualiza auto al metatrader 5 quiero saber que pasa gracias de antemano
Si te refieres a que intentas descargar el MT4 neutro desde la web oficial y te descarga el MT5....así es, parece ser un bug o que simplemente quieren vendernos el MT5 a toda costa.
Mi consejo; abre una demo en cualquier broker y descarga el MT4 que te ofrezcan.
Es debido a que MT4 YA no tiene soporte oficial por parte de MetaQuotes. Usar MT4 a partir de ahora es más o menos como usar Windows XP (o sea, usar un software sin soporte oficial del desarrollador). Desde los brokers puedes seguir descargándolo, pero hay que pensar en ir actualizándose y familiarizándose con MT5, puesto que no sería demasiado extraño que de aquí a medio plazo acabasen desactivando los servidores de MT4, al igual que hacían con las builds más antiguas de MT4 cuando pasaban x meses.
Es debido a que MT4 YA no tiene soporte oficial por parte de MetaQuotes. Usar MT4 a partir de ahora es más o menos como usar Windows XP (o sea, usar un software sin soporte oficial del desarrollador). Desde los brokers puedes seguir descargándolo, pero hay que pensar en ir actualizándose y familiarizándose con MT5, puesto que no sería demasiado extraño que de aquí a medio plazo acabasen desactivando los servidores de MT4, al igual que hacían con las builds más antiguas de MT4 cuando pasaban x meses.
Es oficial? Podrías corroborar dicha información/afirmación?
Es oficial? Podrías corroborar dicha información/afirmación?
Sí, lo dijo el director de ventas de MetaQuotes, Anthony Papaevagorou. Dijo que ya no van a haber más desarrollos para MT4 y que, por tanto, es una plataforma que está lentamente muriendo. Se han centrado totalmente en MT5, De hecho, la última actualización que sacaron para MT4 fue allá por Septiembre (build 1012) y se supone que ya no sacarán ninguna más (ni mejoras, nuevas funciones, corrección de bugs, nada). En cambio en MT5 siguen sacando actualizaciones muchos viernes, incluso algunos seguidos. Se dice también que todos los administradores de la web mql4.com los mandaron directamente aquí a mql5.com y aparte es obvio que quitaron la descarga de MT4. Ahora, como habeis comprobado varios compañeros, ya no se puede descargar el MT4 oficial puro, sino solo de los brokers que lo ofrezcan.
La noticia fue publicada en FinanceMagnates que entrevistaron al susodicho Jefe de Ventas de MetaQuotes durante la feria que hicieron en Londres en Noviembre. Aquí teneis el enlace, traducido al castellano:
https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.financemagnates.com%2Fforex%2Ftechnology%2Fexclusive-metaquotes-emphasizing-mt5-development-mt4-slowly-dying%2F&edit-text=&act=url
Aunque ha sido publicado en muchos otros sitios (forexfactory, babypips, elitetrader, etc, etc, etc):
https://smnweekly.com/2016/11/15/metaquotes-abandons-mt4-turns-entirely-to-mt5-trading-platform/
http://www.forexfactory.com/news.php?do=news&id=615189
http://forums.babypips.com/showthread.php?t=83403&s=a6f6256eda9ad3154889624fd748af0f&p=794084#post794084
Con el 90% de los brokers ofreciendo MT4 y lo que ello conlleva en cuanto a contratos de mantenimiento, etc.....esta difícil el asunto.
Encuentro una cagada que en vez de aplicar todo lo que existe en MT5 al MT4, decidiesen hacer una plataforma paralela con su respectivo lenguaje también en paralelo, etc.
Desde mi punto de vista, lo que debió ser una actualización, de ahí sacaron una nueva plataforma. ¿Y como vendes eso a los cientos de miles de brokers que ya te han comprado tu anterior plataforma?
Han querido hacer dinero fácil intentando vender nueva plataforma y les ha salido el tiro por la culata...solo hay que ver la de años que llevan rondando y no terminan de implementarla.
Que va bien y es la repanocha....es indiscutible, pero una cosa no quita la otra. Debió ser una una actualización de MT4 y no un nuevo producto...fin.
Sí, lo hemos visto los otros días.
Alguien sabe qué hace nuevo esa build???. Qué nuevas funciones aporta???. Qué funcionalidades han sido añadidas o mejoradas???. Que yo sepa nadie lo sabe, y a simple vista no he visto a nadie que haya notado ningún cambio. Lo que ellos han dicho???, pues que supuestamente corregían unos bugs. ¿Qué bugs???. Nadie lo sabe.
Lo que yo creo???. Pues que anunciaron lo que anunciaron, o sea que no habría ningún desarrollo para MT4 nunca más y que por tanto, ante ello, MT4 estaba muriendo lentamente (la noticia que yo puse arriba) y como mucha gente se ha quejado, pues han sacado una supuesta actualización diciendo que corrige 2 o 3 bugs para taparle la boca a la gente y ganar tiempo. Y para no contradecirse de lo que dijeron, pues dicen que mantienen lo de que no realizarán ningún desarrollo adicional para MT4, pero que eso no quiere decir que no pudieran corregir algún bug de lo que ya había hecho previamente. Vamos, maquillaje estético, nada más, jaja.
Realmente la última build que aportó algo adicional, alguna funcionalidad adicional documentada y conocida fue la build 1010, allá por el 16 de Agosto de 2016. Aquí el enlace:
https://www.mql5.com/es/forum/93928
Normalmente, cuando sacan una actualización, unos días después, si ven que la gente reporta algún bug y tal, sacan otra corrigiendolo, y por ello, 4 o 5 días después, sacaron la build 1012, que era la misma, solo que corrigiendo un par de cosas. Y de ahí hasta ahora nada.
Luego el 15 de Noviembre, dijo el Jefe de Ventas lo que dijo, y mucha gente protestando, otra gente preguntando alarmados si iba a dejar de funcionar MT4, etc, etc, y ya está, habrán dicho, sacamos una especie de supuesta actualización cosmética y que se calle la gente. Pero qué aporta nuevo???. Que se sepa, nada.
Qué pasa, que esos 2 o 3 bugs que se supone que corrigen ahora con esta build no habían tenido tiempo de corregirlos entre el 16 de Agosto y el 15 de Noviembre???. En 3 meses no los pudieron corregir y los corrigen justo ahora que se ha montado el lío de la gente reclamando y tal???. No lo veis muy raro???.
Por otra parte, os habeis fijado donde han publicado el anuncio de dicha build???. Han puesto un nuevo apartado en el foro, específico para MT4 y mql4 justo abajo al final del todo.
Pero vamos, hasta ahora como estamos viendo, todos los pasos van en esa dirección, aunque hayan intentado maquillar un poco.
Miguel Angel, en cuanto a lo que tú comentas, pues estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo que MetaQuotes ha cometido muchos errores y los sigue cometiendo. Pues en eso estoy totalmente de acuerdo.
En cuanto a lo de que incorporasen a MT4 todo lo que tiene MT5, pues creo que todos nos moriremos antes de que eso ocurriese, entre otras cosas, porque para incorporar todo lo que tiene MT5, tendrían que ponerle todo el sistema de gestión de posiciones que tiene MT5 (no solo órdenes, sino órdenes, transacciones y posiciones), y por tanto, el principal motivo que esgrimen todos los que les gusta más MT4 y no quieren cambiarse a MT5 (que radica en que es más difícil de programar ahí, etc, etc), pues entonces ocurriría igual en MT4. Da igual que le mantuviesen el nombre, que le llamasen "Nueva Build de MT4", o que le llamasen "MT4 Plus" o lo que sea, si tiene todo lo que tiene MT5, entonces sería MT5, le llamasen como le llamasen, y los que ven MT5 más compleja o no les gustan ciertas cosas, pues entonces por esa misma razón, tampoco les gustaría ya MT4.
Por otro lado, aunque en algún post de hace tiempo tú en concreto dijeras que MT5 nació solo para Forex, pues precisamente no hicieron lo que dices de sacarla como nueva actualización para MT4 por todo lo contrario, porque MT5 fue enfocada desde su incicio como plataforma multimercado: para operar en Bolsas de Valores, Mercados de Futuros, y subsidiariamente, también se podía operar Forex. De ahí que no llevase el sistema de hedging que llevaba MT4, ya que eso se usa solo en Forex. Normalmente en los mercados organizados y centralizados (Bolsas de Valores, Mercados de Futuros, etc), NO se puede usar hedging, se aplican las reglas FIFO, etc, etc, es decir justo lo que hacía / hace MT5. Ahora hace unos meses es cuando incorporaron a MT5 la posibilidad de hacer hedging, para satisfacer a los únicos que pueden usar esa funcionalidad, que son los traders de Forex. La que sí nació SOLO para Forex fue MT4 (de ahí que SI llevara hedging, pero NO llevase Profundidad de Mercado, Volumen real, etc, etc), aunque desde hace unos años para acá muchos de esos brokers de Forex hayan creado una serie de CFDs en el mercado interno de sus clientes para supuestamente replicar el movimiento de ciertos subyacentes (índices o lo que sea), pero controlando ellos los precios, siendo market makers para dichos instrumentos.
Vamos, para entendernos, MT5 surgió más o menos, como competidor de plataformas como NinjaTrader, y NO para competir con MT4. De ahí que mantuvieran ambas durante años, y en MT5 no se incorporase la funcionalidad de hedging.
Seguramente, y aunque MT5 ha tenido una buena penetración en Bolsas de Valores y Futuros de países del Este, Oriente, etc (Rusia, Polonia, Dubai, Pakistán, Sudáfrica, etc), habrán visto que su penetración en mercados más importantes a nivel mundial (Europa, Estados Unidos, etc) ha sido mucho más escasa, y supongo que por ello a lo largo de este año 2016 intentaron incorporar a la gran base de clientes de MT4 a MT5, para lo cual tenían que permitir operar a los traders de Forex con la plena funcionalidad de esos mercados OTC (de ahí que incorporaran el hedging a MT5).
Y en ello están. Todos los pasos que han dado los últimos años, para quien los ha querido ir interpretando correctamente, han ido en esa dirección, y quienes creyeron que cuando incorporaron parte de las posibilidades del lenguaje mql5 a mql4 (a partir de la famosa build 600 de MT4, etc), ello quería decir que era para mantener de por vida MT4 y darle parte de las funcionalidades de MT5, pues está claro que no era para eso, sino que el objetivo era el mismo: es decir, "obligar" a la gente a adaptarse al nuevo lenguaje mql4, que era /es muy parecido a mql5, excluyendo las funciones comerciales, y así darles tiempo (estos últimos 2 años) para actualizar todos sus códigos y que de esa manera, la posterior adaptación a mql5, que era y es el fin último y supremo, fuese menos traumática.
En cuanto a lo de ganar dinero y tal, pues obviamente NADIE puede vivir con lo que ingresó o con lo que ganó en 2004 o en 2008 o en 2010, sino que sigue teniendo que generar nuevos ingresos con nuevos productos en el año vigente. Tú mismo lo has dicho, Miguel Angel, el 90% de los brokers (se supone que hablamos de brokers de Forex) YA tienen MT4 (yo diría que incluso más, yo diría quizá el 95% o más), por tanto en el futuro cuántos más van a comprar una licencia de MT4???. Algún broker nuevo que se implante ahora o algo, pero vamos, muy pocos ya comprarán MT4, porque todos ya lo tienen. MT4 es un mercado maduro, no en crecimiento. Por tanto, pueden subsistir de por vida con las pequeñas cuotas de mantenimiento de servidores de MT4 y demás??, Pues seguramente no. Además de eso, hay que sumarle la gran inversión que hicieron y están haciendo en MT5, que tienen que darle un retorno para, al menos recuperar más de lo invertido.
Tú mismo o yo, o quien sea, podríamos vivir en 2017 con lo que ganamos en 2010 o 2008???. Pues obviamente, no, ese dinero ya lo gastamos o invertimos y este nuevo año tenemos que generar nuevos ingresos. Suponiendo que hubiésemos ahorrado algo de aquellos años y hubiéramos hecho algún depósito, plazo fijo o similar, y nos dieran un 3% o 5% anual o lo que fuese, podríamos vivir solo con esas pequeñas cantidades???, pues supongo que no. Vivir de rentas es muy difícil. Tienes que tener un capital muy grande para poderte permitir vivir de rentas, y para ello tienes por tanto que haber ahorrado mucho. Pues en el caso de una empresa (MetaQuotes, en este caso) exactamente igual, no creo que puedan subsistir de por vida con las cuotas de mantenimiento de MT4, máxime cuando cabe pensar que no ahorrarían tanto, ya que invirtieron mucho en MT5. Por ello, su futuro, y por tanto colateralmente, el nuestro, es MT5, nos guste más o nos guste menos. Cuanto antes nos adaptemos (especialmente los programadores, que en este ámbito somos los más afectados) mejor para nosotros, no nos pillarán los acontecimientos por sorpresa. Igual que lo que ocurrió con la build 600 de MT4, cuanto antes te adaptases al nuevo lenguaje mql4 mejor, de lo contrario, estos últimos años ya ni siquiera podrías publicar nada en el Market con aquel código antiguo (se exige el #property strict y demás).
Todas las empresas hacen eso, sacan la PlayStation y venden x millones, pero llega un momento en que se convierte en un mercado maduro, invierten en nuevas funciones y desarrollos, y unos años después sacan la PlayStation 2, la gente empieza a comprar, está en crecimiento, hasta que se vuelve a convertir en un mercado maduro (los que son aficionados a las consolas ya lo ha comprado casi todo el mundo y el ritmo de crecimiento de ventas es cada vez menor, si no sacasen otro nuevo producto, ahí se quedan a vivir de rentas hasta que gasten todo lo que ganaron), por tanto vuelven a invertir y unos años después sacan PlayStation 3 y vuelta a empezar, unos años después PlayStation 4, etc, etc.
De hecho, desde mitad de año para acá están vendiendo más licencias de MT5 que de MT4, y es por ese motivo. MT5 sí es un mercado en crecimiento y MT4 es un mercado maduro y ya todos lo tienen. De ahí que hayan anunciado lo que aparece en la noticia de arriba, porque supongo que habrán visto que ahora ya sí es el momento.
Y en cuanto a los brokers, pues más de lo mismo, si pueden hacer dinero con todos nosotros (los traders retail) sin gastar ni un céntimo más en una nueva licencia, pues mejor para ellos, así ganan más. Pero muchos de los brokers más importantes, grandes y capitazlizados ya tienen MT5. ¿Por qué tengo yo que fiarme de los que se resisten a adquirir una licencia?. ¿Qué pasa, no tienen el capital mínimo suficiente para adquirir una mísera licencia cada 10 años, y tienen que seguir 20 años más con la misma que adquirieron hace un siglo??. ¿Me inspira eso a mí confianza en la buena capitalización de esos brokers???.
Mientras la gente le den una plataforma antigua (MT4), en 32 bits, con 2 Gb de límite de memoria, y con miles de limitaciones más (empezando por su limitadísimo Probador de Estrategias) y no se quejen y no pidan la otra, pues mejor para ellos, así no gastan un céntimo, y todo son beneficios para ellos, con una sola inversión en 2005 para toda la vida. Vamos a hacer ricos a los brokers entre todos en unos casos por comodidad o costumbre de usar algo, en otros por desconocimiento (hay mucha gente que nunca ha probado MT5, y otra gente que lo probó hace 5 años por ejemplo, vio que no podía hacer hedging, no le gustó, y nunca más la ha vuelto a probar, ni siquiera sabe que hoy en día sí se puede hacer, ni todas las demás características que han incorporado a ella), y en otros por miedo a aprender lenguaje mql5 (el caso de algunos programadores). Es la pescadilla que se muerde la cola, si por estos motivos los usuarios no la piden masivamente, pues los brokers se hacen los tontos y mejor para ellos, venga a vivir de por vida con una sola inversión sin gastar un céntimo más, y a su vez, muchos de los usuarios no se pasan porque aún la tienen muchos menos brokers que MT4. Pues venga, círculo vicioso de por vida.
Obviamente, MetaQuotes, tenía que hacer algo para romper dicho círculo, y ya ha empezado, lleva varios años dando pequeños pasitos, con todos los miles de errores que todos sabemos, pero dando sus pequeños pasitos, y ahora ha empezado a dar pasos un poco más importantes y decididos, pero aún no fulminantes, porque en el fondo también tienen miedo de ser demasiado drásticos.
Esa es mi opinión.
Saludos.
