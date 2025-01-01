Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollHOnThumbDragStart CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragStart El manejador de evento del control "ThumbDragStart" (empezar desplazamiento). virtual bool OnThumbDragStart() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "ThumbDragStart" se produce al comienzo de la operación de arrastrar. OnChangePos OnThumbDragProcess