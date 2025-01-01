DocumentazioneSezioni
L'event handler del controllo "ThumbDragStart" (processo di trascinamento avviato).

virtual bool  OnThumbDragStart()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

L'evento "ThumbDragStart" si verifica all'inizio della operazione di trascinamento.