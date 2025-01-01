Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScrollHOnThumbDragStart CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragStart Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragStart" (début du déplacement de l'ascenceur) du contrôle. virtual bool OnThumbDragStart() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note L'évènement "ThumbDragStart" est généré au démarrage du déplacement de l'ascenseur. OnChangePos OnThumbDragProcess