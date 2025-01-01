Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCScrollHOnThumbDragEnd CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd El manejador de evento del control "ThumbDragEnd" (proceso de arrastre finalizado). virtual bool OnThumbDragEnd() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "ThumbDragEnd" se produce cuando finaliza la operación de arrastrar la barra de desplazamiento. OnThumbDragProcess CalcPos