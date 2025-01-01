Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCScrollHOnThumbDragEnd CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragEnd" (fin du déplacement de l'ascenseur) du contrôle. virtual bool OnThumbDragEnd() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note L'évènement "ThumbDragEnd" est généré lorsque le déplacement du contrôle de la barre de défilement (l'ascenseur) est terminé. OnThumbDragProcess CalcPos