MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCScrollHOnThumbDragEnd CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd L'event handler del controllo "ThumbDragEnd" (processo di trascinamento concluso). virtual bool OnThumbDragEnd() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota Il "ThumbDragEnd" si verifica quando l'operazione di trascinamento del controllo barra di scorrimento (bottone pollice) è finito. OnThumbDragProcess CalcPos