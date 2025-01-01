DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCScrollHOnThumbDragEnd 

OnThumbDragEnd

L'event handler del controllo "ThumbDragEnd" (processo di trascinamento concluso).

virtual bool  OnThumbDragEnd()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il "ThumbDragEnd" si verifica quando l'operazione di trascinamento del controllo barra di scorrimento (bottone pollice) è finito.